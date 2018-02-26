Российского посла вызвали в МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая перед Палатой общин по поводу ситуации в сирийской Восточной Гуте, рассказал, что вызвал в МИД страны российского посла Александра Яковенко. "Я пригласил посла России в министерство иностранных дел и расспросил о планах его страны по осуществлению Резолюции 2401", – приводятся его слова на официальном сайте ведомства.