Захлебнулся желчью: украинский министр оскорбил Россию и рухнул в обморок

Министр информационной политики Украины Юрий Стець во время выступления на форуме в Киеве упал в обморок. Он почувствовал себя плохо после оскорблений в адрес России.

Начиная выступление, Юрий Стець пообещал быть максимально откровенным и искренним. А затем обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович.

"Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", – цитирует политика газета "Известия". После этих слов министр начал задыхаться и был вынужден прекратить выступление.

Уйдя с трибуны, он упал в обморок, не добравшись до кулис. Ведущая принесла извинения, объяснив ситуацию тем, что Стець нездоров, передает РИА ФАН.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась в соцсетях на число русскоговорящих в Киеве. По ее словам, она пошла вместе с сыном в кино. Мальчик убежал за попкорном. "Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов", – описала "культурный шок" Ницой. Больше всего писательницу удивило то, что на русском продолжает активно говорить украинская молодежь.

Борьба с русским языком и всем, что связано с Россией, стала основой внутриполитической политики постмайданной власти. Апофеоз наступления государства на права русскоговорящих – подписание президентом Украины Петром Порошенко в сентябре 2017 года скандального закона об образовании, вызвавшего ожесточенные споры и осуждение как внутри страны, так и на международном уровне.