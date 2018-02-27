Россия и Казахстан наращивают межпарламентское сотрудничество

Высокие результаты сотрудничества России и Казахстана базируются на дружественном диалоге лидеров двух стран. Такое заявление прозвучало сегодня, 27 февраля на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой.

Председатель Думы отметил, что совместными усилиями двух стран создан прочный фундамент стратегического партнерства Спикер выразил уверенность, что конструктивные отношения России и Казахстана в дальнейшем продолжат способствовать укреплению всестороннего сотрудничества между государствами.

Кроме того, усиление межпарламентского диалога придаст динамику интеграционным процессам на всем евразийском пространстве, подчеркнул Вячеслав Володин. В заключение встречи он пригласил Даригу Назарбаеву принять участие в Международном форуме по развитию парламентаризма. Он пройдет в Москве 4-5 июня 2018 года.

Дипломатические отношения между Россией и Казахстаномбыли установлены практически сразу же после распада СССР – в октябре 1992 года. Двустороннее сотрудничество регулируется обширной договорно-правовой базой, состоящей из 300 соглашений.

Ключевым фактором во взаимодействии между государствами остается диалог руководителей стран – Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Также важнейшими направлениями развития отношений считаются межрегиональное сотрудничество и межпарламентское взаимодействие, пишет "Парламентская газета".

В декабре 2016 года Вячеслав Володин посетил Казахстан с официальным визитом. В марте и октябре 2017 года председатели Сената и Мажилиса казахстанского парламента участвовали в весенней и осенней сессиях Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 12 октября 2017 года на полях Парламентской ассамблеи ОДКБ прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина. Перед этим политики общались на втором совещании спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле 23 июня 2017 года.

На встрече президентов двух стран в декабре 20187 года Владимир Путин сказал, что экономические отношения России и Казахстана перешли в новое качество. Глава государства отметил, что товарооборот между государствами вырос на 34%.