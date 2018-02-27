Трамп вновь унизил красавицу-жену

Американские СМИ в очередной раз наблюдают за странным поведением президента США Дональда Трампа по отношению к его обворожительной жене Меланье. Бурное обсуждение вызвал тот факт, что политик бросил супругу вместе с сыном под проливным дождем, сам же надежно прикрывшись зонтиком.

Журналисты сняли, как президент США Дональд Тпамп поднимается по трапу самолета, держа в руках солидных размеров зонт. За ним попасть на первый борт спешит 11-летний Бэррон, которого от дождя не прикрывают ни зонт, ни плащ – грудь и плечи мальчика прикрывает лишь легкое поло.

Жена американского лидера, хоть и накинула куртку, но также осталась без защиты от дождя. На записи видно, что, едва поднявшись по трапу, она старается как можно скорее попасть в самолет. "Защита волос для него важнее, чем защита своего сына. Он даже оставил свою третью жену Меланью", – отметил комментатор телеканала MSNBC.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR — Jon Levine (@LevineJonathan) 27 февраля 2018 г.

Критики сочли подобное поведение проявлением неуважения в первую очередь к своей супруге. Впрочем, язвительные пользователи Сети и многочисленные журналисты заметили, что такое поведение типично для Трампа. Он не в первый раз попадается на том, что можно счесть унижением его красавицы-жены.

Так, Дональда Трампа часто критикуют за поведение на официальных встречах в присутствии супруги. Зачастую, как отмечают критики, он словно забывает о ее присутствии и относится к первой леди США как к пустому месту.

Примечательно, что с недавних пор журналисты стали замечать, что и Меланья Трамп отвечает супругу тем же. Теперь их редко видят держащимися за руки или демонстрирующими иные проявления счастливого брака на публике. Меланья Трамп не демонстрирует свою обворожительную улыбку, когда ее муж выступает с речью, и в целом держится холодно и отстранено. Это дало повод многим журналистам предположить, что в семье 45-го президента США наметился разлад и американской общественности стоит готовиться к возможному громкому разводу.