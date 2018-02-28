"Мы готовим наступление": Крым решил пойти "войной" на Украину

Власти полуострова направят в суды Украины несколько десятков исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады. Об этом сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при кабмине Крыма Александр Молохов.

Иски будут подаваться в течение года. Молохов призвал граждан, пострадавших от энергетической блокады со стороны Украины, обращаться в рабочую группу, отметив, что не надо опасаться судиться с этой страной.

Чиновник констатировал, что в результате блэкаута пострадали много людей и предприятий, в частности молокозавод в Алуште – в результате перебоев с электричеством там испортилась продукция. "Мы готовим масштабное юридическое наступление", – цитирует эксперта РИА ФАН.

Молохов напомнил, что хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, причиненный предприятию из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией. "Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю", – приводит слова чиновника РИА Новости.

Он добавил, что не питает никаких иллюзий по поводу положительного исхода дела. Если иск на Украине рассматривать не будут, следующий шаг – обращение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Как писали Dni.Ru, в ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, из-за чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя нитка которого была запущена в мае 2016 года.