Из "кокаинового дела" вылезли американские уши
Предполагаемый организатор так называемого кокаинового дела
Андрей Ковальчук убежден, что наркотик появился на территории российского
посольства в Аргентине в результате провокации, организованной местной полицией
и американскими спецслужбами. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. Он
рассказал: его подзащитный настаивает, что в чемоданах был кофе, алкоголь,
личные вещи и подарки. Более того, Ковальчук говорит, что о содержимом багажа
знали в дипмиссии.
"У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет", – цитирует Жеребенкова "Интерфакс". Адвокат пояснил, что кофе и алкоголь были приобретены его подзащитным летом 2016 года и оставлены на хранение в школе посольства. А белый порошок нашли в конце ноября в ходе инвентаризации.
Между тем стало известно, что сотрудники ФСБ трижды приезжали в Аргентину для расследования дела о контрабанде наркотика. Как рассказала RT министр безопасности страны Патрисия Буллрич, благодаря совместным действиям двух сторон удалось ликвидировать преступную группировку, которая готовила к переправке партию наркотиков почти на 60 миллионов евро.
Как показал анализ упаковок обнаруженного кокаина, вероятно, наркотик был произведен мексиканским картелем "Синалоа". Об этом свидетельствует логотип в виде звезды, нанесенный на пачки. Эта преступная группировка, являющаяся одной из самых мощных в мире, специализируется не только на распространении наркотиков, но наиболее преуспела именно в этом направлении.
В МИД России большинство версий о том, как почти полтонны кокаина попало в посольство России в Аргентине, назвали выдумками. По мнению замглавы министерства Сергея Рябкова, кому-то очень сильно не нравятся отношения Москвы и Буэнос-Айреса, которые сложились в последнее время между сторонами.
#Россия #Аргентина— МИД России ���� (@MID_RF) 27 февраля 2018 г.
В связи с развитием ситуации вокруг совместной российско-аргентинской операции по пресечению канала поставок наркотических средств в Россиюhttps://t.co/JDAmdWrqEY pic.twitter.com/Uutf9WHMFF
Он уверен, что изобретением и изготовлением всех подробностей дела занимаются "люди, которые заряжены изначально на выискивание негатива и придумывания небылиц". Дипломат считает, что происходящее является частью целенаправленной работы по очернению сотрудничества в рамках раскрытия обстоятельств этого дела.
"Люди заполняют страницы своих блогов, эфирное время
некоторых каналов тем, чем они привыкли заниматься, а именно выдумыванием
всяких несуществующих версий, каких-то вариантов того, как, им казалось бы, могло
происходить – абсолютно оторванных от действительности и не имеющих никакого
отношения к реальности", – заявил замглавы МИДа. Рябков подчеркнул, что
информационные вбросы последних дней не
имеют ничего общего с реальностью.
Так, в частности, речь идет о муссируемом слухе о том, что якобы сначала велась оперативная работа аргентинских спецслужб и лишь потом подключилась российская сторона. "Все это осуществлялось с точностью до наоборот", – заявил российский дипломат. Он считает, что многие сообщения о "кокаиновом деле" смело можно отнести к фейковым. В Кремле заявили, что не следят за ходом событий в расследовании обстоятельств произошедшего.
"Это не прерогатива Кремля, это Министерство иностранных дел, и, насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Новости о найденном на территории российского посольства наркотике вызвали скандал мирового масштаба. Правда, однозначной картины произошедшего нет. Достоверно известно, что около 400 килограммов кокаина были обнаружены в чемоданах в здании школы дипмиссии в столице Аргентины. В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что расследование началось со звонка посла Виктора Коронелли в аргентинские спецслужбы.
По версии правоохранителей, кокаин принадлежал бывшему сотруднику дипмиссии в Аргентине Али Абянову. Он и несколько его подельников уже задержаны в двух странах. Еще один фигурант, которого считают возможным организатором контрабанды наркотиков, Андрей Ковальчук, арестован заочно, так как скрывается от российского правосудия за рубежом.
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