Страшные тайны: Борис Ельцин

С именем Бориса Ельцина связана целая эпоха в истории нашей страны: распад СССР, экономические реформы, война в Чечне, дефолт. Однако современникам он запомнился не только политическими поступками, но и особенностями своей личности. Dni.Ru собрали самые интересные факты о жизни первого президента России.



Трехпалый

У первого президент России не было двух пальцев на левой руке. Он потерял их еще в детстве. Сам Ельцин в своей автобиографической книге "Исповедь на заданную тему" писал, что пальцы он потерял из-за взрыва гранаты.

Дело было во время войны. Все ребята стремились на фронт, но мальчишек, которым еще не было и 10 лет, на войну, естественно, не пускали. Ельцин и товарищи решили найти гранату, им было интересно разобрать ее и узнать, что там внутри.



Ночью Ельцин проник через ряды колючей проволоки в здание церкви, где в то время находился склад боеприпасов, взял две гранаты РГД-33 и благополучно выбрался обратно, миновав охрану. Затем будущий президент с друзьями убежали в лес и решили разобрать "трофеи". Боеприпас били молотком, как итог – взрыв. Пострадал только Ельцин, его товарищей не тронуло. По дороге до города он несколько раз терял сознание. Уже в больнице под расписку отца ему ампутировали два пальца.





Смелый мастер

В 1950 году 19-летний Ельцин поступил в Уральский политехнический институт на строительный факультет, который окончил спустя пять лет, получив квалификацию "инженер-строитель". В том же году был направлен по распределению в строительный трест, где работал начальником одного из участков.

По воспоминаниям Ельцина, однажды ему в подчинение дали уголовников. Между начальником и подчиненными произошел конфликт: будущий президент отказался закрывать уголовникам наряды за несделанную работу. На следующий день один из них подкараулил еЕьцина с топором и под угрозой расправы попытался заставить закрыть наряды. Тот не растерялся. "Пошел вон!" – резко ответил он нападавшему, после чего уголовнику не оставалось ничего другого, как бросить топор и уйти.

Кстати говоря, будучи уже опытным строителем с 10-летним стажем, Ельцин работал инженером Свердловского домостроительного комбината. По итогам пятилетки его должны были представить к ордену Ленина. Но награждение не состоялось. Накануне утверждения кандидатуры рухнула почти готовая жилая пятиэтажка, которую строила как раз возглавляемая Ельциным структура.

Неудавшийся суицид

В конце 1985 года по рекомендации генсека Михаила Горбачева Ельцин был утвержден на должность первого секретаря Московского горкома партии. Однако отношения между главой государства и руководителем столицы не сложились. Ельцин принялся критиковать Горбачева и его сторонников за излишние привилегии и медленные темпы перестройки.





В ноябре 1987 года он обвинил генсека в зарождении нового культа личности. После этого Ельцина сняли с должности первого секретаря Московского горкома. Он тяжело переживал такой поворот событий: из-за нервного срыва попал в больницу, а там попытался покончить с собой.

О попытке суицида стало известно руководству партии. Инцидент отбрасывал тень на всю верхушку КПСС, поэтому Горбачев сделал все возможное, чтобы скрыть эпизод от прессы. В то время генсек пытался наладить отношения с зарубежными лидерами, а самоубийство политического оппонента свело бы эти попытки на нет.



Авария в небе

Во время поездки Ельцина по Европе в апреле 1990 году с презентацией книги "Исповедь на заданную тему" будущий первый президент России совершил незапланированный перелет в Испанию. Полет проходил нормально, но когда дело дошло до посадки, у самолета отказали шасси.

Пилот попытался исправить ситуацию: резко набирал скорость и так же резко бросал машину вниз, раскачивал ее с крыла на крыло. Самолет проносился над взлетно-посадочной полосой и вновь набирал скорость, делал очередной заход. В какой-то момент пилоты попытались посадить машину на воду, но не удалось. Злополучное шасси попытались протолкнуть вручную – все напрасно. Самолет продолжал кружить над посадочной полосой.

В конце концов летчикам удалось отпустить шасси, но посадка все равно была жесткой, с подскоком. Пассажиры самолета не пострадали. Один из соратников Ельцина позже вспоминал, что его поразило спокойствие и выдержка шефа: тот ни взглядом, ни жестом не давал понять, что ему страшно.





Казанова



О слабости первого президента России к женскому полу ходили легенды. Личный охранник главы государства Алексей Чалов рассказывал, как иногда Ельцин, уже захмелев, с улыбкой повторял: "Баб люблю!". Об излишней любвеобильности "уральского самородка" прознали в ЦК компартии и сделали донжуану серьезное внушение, мол, у тебя же семья, да и вообще, негоже коммунисту портить репутацию.

Примечательный случай произошел 28 сентября 1989 года. После встречи с избирателями в московском районе Раменки Ельцин поехал в Подмосковье на дачу к своему другу Сергею Башилову – бывшему министру строительства в районах Урала и Западной Сибири. Дальнейшие события Борис Николаевич описывал так: вышел из машины, направился к воротам дачи, подъехали неизвестные, накинули мешок на голову, увезли в неизвестном направлении и бросили в реку с моста. По его мнению, это было не что иное, как покушение.

Однако сразу же появились слухи, что никакого нападения не было, а были банальные амурные приключения. Молва об этом не случайно ходила в народе. Еще до этого инцидента распространялись слухи, что Ельцину понравилась домработница Башилова Елена Степанова. Сама женщина не отрицала эту симпатию. Однако утверждала, что в ту ночь Ельцин шел не к ней. А упал он с моста вследствие употребления алкоголя или по банальной неосторожности.

Известно, что уже будучи президентом, Ельцин оказывал знаки внимания своим секретаршам. Однажды, во время официальной церемонии, он ущипнул за бок одну из кремлевских стенографисток. Эпизод был показан по телевидению.





Зеленый змий

Многие запомнили первого президента России как человека, увлекающегося алкоголем. В историю вошло немало случаев, когда глава государства, что называется, подшофе, вытворял совершенно не соответствующие своему статусу вещи.

В 1989 году Ельцин впервые посетил США. Он готовился ко встрече с президентом Джорджем Бушем, а позже должен был прочитать лекцию в Совете по международным отношениям. Американские СМИ писали, что приземлившись в Балтиморе, Ельцин спустился по трапу, а затем внезапно повернулся, подошел к колесу самолета и начал на него мочиться. После этого как ни в чем не бывало пошел жать руки встречающим.

Сомнительным поведением президент отметился в Казахстане, куда совершил свой первый официальный зарубежный визит в качестве главы государства. Выпив за обедом, он решил поиграть на ложках. Сначала ударял по своей ноге, затем начал лупить подчиненного. Зрители хохотали, тем самым лишь провоцируя Ельцина. Тот принялся стучать ложками по соседним головам и, говорят, отстучал ритм по лысине тогдашнего президента Киргизии Аскара Акаева.





В августе 1994 года Ельцин во время визита в Германию выхватил палочку у дирижера и начал сам дирижировать оркестром. Начальник охраны президента Александр Коржаков вспоминал, что перед этим глава государства выпил много вина, официант едва успел подливать в его бокал. Ельцин резвился, гоготал, размахивал руками и "нес откровенную ахинею", отмечал Коржаков.





Во время визита в США в 1995 году Ельцин, будучи пьяным, вышел на улицу в одном нижнем белье и начал ловить такси. Поймавшим его агентам спецслужб глава государства объяснил, что всего лишь хотел поесть пиццы. Об инциденту доложили президенту Биллу Клинтону. "Мы никогда не должны забывать, что пьяный Ельцин лучше, чем большинство непьющих альтернативных кандидатур", – заявил он.

Коржаков отмечал, что пить первый президент России начинал с утра. "Хорошо, если удавалось привести шефа домой часов в 10, 11 ночи. Вот такой был обычный день", – вспоминал начальник личной охраны Ельцина. Ослабленный болезнями и алкоголем президент теряет контроль над страной, писал в те годы корреспондент "The Times" в Москве Майкл Биньон.