Киев припугнул Варшаву восстанием гастарбайтеров

Варшаве не следует сводить исторические счеты с Киевом. Обосновавшиеся в Польше жители Незалежной могут устроить полякам "украинский фронт", пригрозил бывший глава Минобороны Украины.

Не только полякам, но и гражданам Незалежной есть что вспомнить, если начать ворошить прошлое. Если начать сводить исторические счеты, то украинцы, которые отправились на заработки в Польшу, могут "схватиться за колы", предупредил бывший министр обороны, генерал армии Украины Александр Кузьмук. В Польше проживают около полутора миллионов украинцев.

"Да, это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да, он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков, от Львова до Киева повешенных", – сказал генерал в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, историю помнить надо, но не надо сводить счеты.

Комментарий экс-министра касался принятого польским сенатом закона. Он запрещает в стране бандеровскую идеологию и ее пропаганду. А тем, кто вздумает оправдывать преступления украинских националистов или отрицать Волынскую резню, грозит уголовное наказание. Также установлена ответственность за обвинения поляков в пособничестве нацистам в период Второй мировой войны, запрещено употребление выражения "польские лагеря смерти".

Варшава, как и Москва, крайне болезненно относится к героизации пособников нацистов официальным Киевом. В ноябре прошлого года тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рекомендовал руководству Незалежной прекратить прославление печально известной Украинской повстанческой армии (запрещена в России), одним из лидеров которой был Степан Бандера.

А за два месяца до этого глава польской дипломатии прямо сказал, что Украина с Бандерой в Европу не войдет. После этого в МИД Украины был вызван польский посол, которому указали на некорректность высказывания.