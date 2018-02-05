Киев припугнул Варшаву восстанием гастарбайтеров
Не только полякам, но и гражданам Незалежной есть что вспомнить, если начать ворошить прошлое. Если начать сводить исторические счеты, то украинцы, которые отправились на заработки в Польшу, могут "схватиться за колы", предупредил бывший министр обороны, генерал армии Украины Александр Кузьмук. В Польше проживают около полутора миллионов украинцев.
"Да, это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да, он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков, от Львова до Киева повешенных", – сказал генерал в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, историю помнить надо, но не надо сводить счеты.
Комментарий экс-министра касался принятого польским сенатом закона. Он запрещает в стране бандеровскую идеологию и ее пропаганду. А тем, кто вздумает оправдывать преступления украинских националистов или отрицать Волынскую резню, грозит уголовное наказание. Также установлена ответственность за обвинения поляков в пособничестве нацистам в период Второй мировой войны, запрещено употребление выражения "польские лагеря смерти".
Для выхода к границе с РФ придется стереть «стереть с лица земли» города Донбасса#ВСУ #Донецк #Кузьмук #Министр— Горячая линия ДНР (@HotlineDNR) 14 ноября 2017 г.
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Варшава, как и Москва, крайне болезненно относится к героизации пособников нацистов официальным Киевом. В ноябре прошлого года тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рекомендовал руководству Незалежной прекратить прославление печально известной Украинской повстанческой армии (запрещена в России), одним из лидеров которой был Степан Бандера.
А за два месяца до этого глава польской дипломатии прямо сказал, что Украина с Бандерой в Европу не войдет. После этого в МИД Украины был вызван польский посол, которому указали на некорректность высказывания.
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