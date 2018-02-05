Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко

Отношения с Западом у президента Украины Петра Порошенко все хуже. За последнее время лидер Незалежной получил несколько неприятных сигналов от представителей стран, которые привык считать своими надежными союзниками.



Тревожный сигнал поступил от Соединенных Штатов. Глава Белого дома Дональд Трамп так и не нашел времени для встречи с украинским коллегой на полях недавнего экономического форума в швейцарском Давосе. При этом украинские СМИ уже успели анонсировать переговоры двух лидеров.

Примечательно, что в одном из последних интервью старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что власть в Киеве занимается собственным обогащением, "не думая о состоянии народа". По словам киевского политолога Дмитрия Джангирова, подобные заявления не сулят Порошенко ничего хорошего.

"Заявления Ослунда – коллективная точка зрения западных кругов, отвечающих за Украину", – отметил эксперт. Он уверен: это черная метка для президента Украины. "И от мировых финансовых институтов, и лично от Джорджа Сороса. Что касается нынешней администрации США, ее представители не хотят даже встречаться с президентом Украины", – подчеркнул Джангиров.





Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко встречались дважды. Первый раз – в июне 2017 года в Вашингтоне, второй – в сентябре, на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время первой встречи лидер Незалежной заметно нервничал и делал странные хлопающие движения руками, будто находился в состоянии сильного испуга.

В ходе второй беседы президент Соединенных Штатов откровенно смеялся над украинским лидером. Глава Белого дома заявил, что американо-украинские отношения "достигли прогресса" со дня их последней встречи. Что он имел в виду, миллиардер объяснять не стал, сосредоточившись на унижении смущенного коллеги. "Не сказал бы, что это (Украина. – Прим. ред.) самое легкое место для жизни", – издевательски сказал Трамп.

Эксперты утверждают, что Украина находится далеко не на первом месте по значимости для вашингтонской администрации. По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, главный приоритет Соединенных Штатов – это Азиатско-Тихоокеанской регион, в частности отношения с Китаем. "Исходя из этого Белый дом выстраивает всю свою внешнюю политику", – уверен политолог.

