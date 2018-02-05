Берлин впал в истерику из-за поездки немцев в Крым

Официальный Берлин резко отреагировал на посещение группой немецких парламентариев Крыма. По словам представителя правительства Германии Штеффана Зайберта, руководство страны "критически относится" к любым визитам немецких депутатов на полуостров.



По словам чиновника, о поездке парламентариев в правительстве ФРГ узнали из средств массовой информации. "Мы принципиально критически относимся к таким поездкам, но частные поездки не подпадают под санкции", – заявил он.

В субботу, 3 февраля, в Крым с официальным визитом прибыла группа депутатов трех региональных парламентов ФРГ. В состав делегации вошли парламентарии от партии "Альтернатива для Германии".

По итогам состоявшихся в прошлом сентябре выборов в бундестаг она сенсационно набрала более 12% голосов избирателей и стала третьей политической силой в парламенте страны. Депутаты пробудут в Крыму до 9 февраля.

Санкции против России являются ошибкой, считают законодатели. "Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии", – сказал депутат Рогер Бекамп.





В Киеве уже раскритиковали визит немецких парламентариев и пригрозили им последствиями. Однако депутаты заявили, что угрозы со стороны украинских властей их не беспокоят, и подчеркнули, что намерены посетить полуостров еще раз. Член парламента Берлина Увэ Бронзон выразил надежду, что рано или поздно ситуация вокруг Украины нормализуется и с Киевом "будет налажена нормальная работа".

Визит немецких парламентариев в регион прокомментировал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара. По его словам, визит законодателей из Германии – еще один шаг на пути признания полуострова как неотъемлемой части России. "Когда к нам приезжают иностранные делегации, то они видят, что это развивающийся регион и здесь живут люди, которые в 2014 году сделали абсолютно осознанный выбор", – пояснил он.

