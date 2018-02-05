Жадный Порошенко обогатился за счет наивных европейцев

Харьковская и подконтрольная Киеву часть территории Луганской области в этом году завершат строительство сооружений на границе с Россией в рамках скандального проекта "Стена", на эти цели предусмотрено 500 миллионов гривен. Прикрываясь желанием отгородиться от России, Украина рассчитывает привлечь в страну деньги из ЕС и заручиться поддержкой Брюсселя и Вашингтона, заявил политолог Олег Соскин.



По его словам, Киев создает аналог железного занавеса между Россией и Западом, который существовал во времена холодной войны. "Если будет поддержана такая генеральная версия всего процесса, то я думаю, начнут деньги давать на укрепление украино-российской границы, чтобы она отвечала стандартам внешней границы ЕС", – заявил эксперт в эфире НСН.

Политолог напомнил, что проект "Стена" был презентован еще в 2014 году тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. "Он и его группа зарабатывали на этом деньги из бюджета", – пояснил аналитик. Сейчас же, отметил Соскин, на строительстве заградительных сооружений наживается президент Украины Петр Порошенко и его приближенные.

"Как же Порошенко деньги пропустит?" – заметил эксперт.

В то же время аналитик полагает, что проект имеет не только коррупционную составляющую, его замысел гораздо шире. "Порошенко отождествляет Украину с собой и говорит: "Вот, видите, Европейский союз, США – я укрепляю внешние рубежи ЕС, и надо, чтобы вы тоже деньги давали на это". Это также усиление посыла, что Украина должна вступить в НАТО", – подчеркнул Соскин.





Впервые о проекте "Стена" бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил в сентябре 2014 года, когда в Донбассе только завершились бои между украинской армией и ополченцами. Предполагалось построить вдоль границы с Россией сплошные фортификационные сооружения. На эти цели изначально было выделено около 100 миллионов гривен.

На следующий год финансирование строительства увеличилось в четыре раза – до 400 миллионов гривен, которые, как отчитывались украинские чиновники, были "освоены в полном объеме". Деньги действительно были "освоены", вот только стена на границе так и не появилась.