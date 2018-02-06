Украина пытается сорвать выборы президента России в Крыму

Верховная рада Украины зарегистрировала призыв фракции "Народный фронт" помешать организации выборов президента России на территории полуострова Крым. Члены объединения просят о помощи мировое сообщество.

"Народным фронтом" было зарегистрировано постановление, в котором мы обращаемся ко всему мировому сообществу (с призывом) помешать проведению так называемых выборов президента России", – приводит слова лидера "Народного фронта" Максима Бурбака RT.

Согласно проекту постановления, который он внес в Верховную раду, глава фракции предлагает признать, что намерение Кремля провести 18 марта выборы президента России в оккупированном Крыму "является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украина № 68/262, принятой 27 марта 2014 на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и других международно-правовых актов ".

Видимо, несмотря на международное признание Крыма территорией России, Киев никак не может смириться с этим фактом.

Если Верховная рада примет постановление Бурбака, то парламент Украины призовет международное сообщество не допустить выборы президента России в Крыму и не признавать их результаты. Напомним, власти Незалежной в 2016 году точно также не признали выборы в Госдуму России в 2016 году. Отметим, что российские депутаты этого не заметили.

Напомним, недавно Dni.Ru писали о проблемах вооруженных сил Украины. Один из добровольных помощников украинских военных рассказал всю правду об армейских порядках в Незалежной. Оказалось, что генералы там тупые, а отношение к солдатам – унизительное.

"Генералы с которыми имел "честь" общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы. Отношение к солдату унизительно, часто издевательское", – написал майор израильской армии Виктор Верцнер, который уже несколько лет работает в ВСУ в качестве инструктора.