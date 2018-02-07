Опозорившийся с ремонтом истребителей Киев валит вину на Москву
Хорватия намерена вернуть истребители, у которых после ремонта на украинских предприятиях обнаружили утечку топлива и неисправности в навигационном оборудовании. Об этом сообщили местные СМИ. В украинской компании информацию упорно опровергают.
"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации Министерства обороны Республики Хорватия у ГК "Укрспецэкспорт" нет", – заявили представители оборонного предприятия. И добавили, что скандал вызван "недобросовестной конкуренцией" со стороны Москвы. Якобы Загреб, несмотря на наличие у "Укрспецэкспорта" большого опыта, подписал контракт на обслуживание техники с холдингом "Вертолеты России".
Хорваты тем временем настаивают, что украинские "специалисты" надули их с обслуживанием истребителей. "Укрспецэкспорт" получил контракт на ремонт семи МиГ-21 в 2014 году. А вместо отремонтированных машин Загреб получил списанные болгарские истребители, которые украинская сторона купила на запчасти. На самолетах перебили номера, их покрасили и отправили в Хорватию под видом "глубоко модернизированной техники".
#миг21 #mig21 https://t.co/I8d65rkur0 pic.twitter.com/o2wogw482A— Vitaly Kuzmin (@vitalyvk) 5 января 2017 г.
Эксперты отметили: требуя заменить четыре истребителя, Загреб поступает весьма деликатно. Это только те машины, которые не смогли взлететь. У остальных течет масло, протекают топливные баки и барахлит навигационное оборудование. У одного самолета прямо в воздухе отказал двигатель, и его удалось посадить только благодаря мастерству пилотов. Все это удовольствие обошлось хорватам в 22 миллиона долларов.
Кстати, Киеву уже пришлось официально признать обман. Еще в январе министр обороны Украины Степан Полторак пытался замять скандал. Во время визита в Загреб он признал, что контракт был "не совсем выполнен". Чиновник пообещал провести детальное расследование "некачественного ремонта истребителей", передает РИА Новости.
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