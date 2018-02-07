Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму
Владимир Путин "хочет быть переназначенным благодаря голосам украинцев на территории Автономной Республики Крым", утверждает Яценюк. Бывший премьер утверждает, что Крым- украинская территория, и проводить там выборы российского президента нельзя.
Бывший глава украинского кабмина вспомнил и о "кремлевском списке". Яценюк поприветствовал обнародование этого антироссийского документа. По мнению экс-премьера, в перечень надо добавить лиц, которые совершали преступления на Украине и вмешивались в выборы в других странах, передает RT.
"Мы ожидаем жесткой реакции со стороны наших западных
партнеров и американцев по поводу того, что выборы на украинской территории
могут проводиться только в отношении президента Украины, а не президента России",
– заявил Яценюк во время визита в Вашингтон. По его мнению, единственный
способ пресечь российские "провокации" – как можно скорее принять
Украину в НАТО.
Росія не зупиниться, її треба зупинити. Єдиний шлях - членство України в НАТО. Що швидше Україна стане членом Альянсу, тим зрозуміліше буде для РФ, що захопити нас неможливо, тим зрозуміліше буде для всіх у світі, що Україна є частиною єдиного безпекового простору pic.twitter.com/8P289Hd37x— Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 7 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины зарегистрировала призыв фракции "Народный фронт" помешать организации выборов президента России на территории полуострова Крым. Члены объединения просили о помощи мировое сообщество.
Согласно проекту постановления, намерение Кремля провести 18 марта выборы президента России в оккупированном Крыму "является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятой 27 марта 2014 года на 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и других международно-правовых актов".
Как писали Dni.Ru, если Верховная рада примет постановление, то парламент Украины призовет международное сообщество не допустить выборы президента России в Крыму и не признавать их результаты. Напомним, власти Незалежной точно так же не признали выборы в Госдуму России в 2016 году. Однако российские депутаты этого не заметили.
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