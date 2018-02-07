Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму

Арсений Яценюк убеждает Вашингтон, что Крым – это украинская территория. Экс-премьер Украины требует, чтобы Запад жестко отреагировал на намерение России провести на полуострове выборы президента страны.

Владимир Путин "хочет быть переназначенным благодаря голосам украинцев на территории Автономной Республики Крым", утверждает Яценюк. Бывший премьер утверждает, что Крым- украинская территория, и проводить там выборы российского президента нельзя.

Бывший глава украинского кабмина вспомнил и о "кремлевском списке". Яценюк поприветствовал обнародование этого антироссийского документа. По мнению экс-премьера, в перечень надо добавить лиц, которые совершали преступления на Украине и вмешивались в выборы в других странах, передает RT.



"Мы ожидаем жесткой реакции со стороны наших западных партнеров и американцев по поводу того, что выборы на украинской территории могут проводиться только в отношении президента Украины, а не президента России", – заявил Яценюк во время визита в Вашингтон. По его мнению, единственный способ пресечь российские "провокации" – как можно скорее принять Украину в НАТО.



Росія не зупиниться, її треба зупинити. Єдиний шлях - членство України в НАТО. Що швидше Україна стане членом Альянсу, тим зрозуміліше буде для РФ, що захопити нас неможливо, тим зрозуміліше буде для всіх у світі, що Україна є частиною єдиного безпекового простору pic.twitter.com/8P289Hd37x — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) 7 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины зарегистрировала призыв фракции "Народный фронт" помешать организации выборов президента России на территории полуострова Крым. Члены объединения просили о помощи мировое сообщество.

Согласно проекту постановления, намерение Кремля провести 18 марта выборы президента России в оккупированном Крыму "является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятой 27 марта 2014 года на 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и других международно-правовых актов".

Как писали Dni.Ru, если Верховная рада примет постановление, то парламент Украины призовет международное сообщество не допустить выборы президента России в Крыму и не признавать их результаты. Напомним, власти Незалежной точно так же не признали выборы в Госдуму России в 2016 году. Однако российские депутаты этого не заметили.