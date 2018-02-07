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Наглый украинский посол взбесил немецких депутатов

Андрей Мельник. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Kappeler
 Немецкие депутаты возмущены наглостью посла Украины. Андрей Мельник решил отчитать парламентариев за посещение Крыма. 

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"Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии", – заявил депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Цайфельд. Таким образом он ответил на твит посла Украины Андрея Мельника.

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Последний выложил в свой Twitter фотографии своей беседы с представителями фракции "Альтернатива для Германии", которые недавно побывали в Крыму. "Это был очень сложный, но полезный разговор с руководством фракции. Спасибо за понимание и надеюсь, такие инциденты не повторятся", – написал Мельник.

Ранее он заявил, что ему пришлось вправить мозги "провинившимся депутатам": "Мне пришлось выполнить малоприятную но необходимую миссию: вправить членам фракции "Альтернатива для Германии" и Парламента Северного Рейна-Вестфалии мозги. Их авантюрные коллеги совершили нелегальную поездку в Крым. Кажется, на холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от поступка своих членов".

Кроме того, Мельник назвал депутатов, нанесших визит в Крым, горе политиками и заявил, что против них возбуждены уголовные дела. "Незаконная поездка горе-политиков в Крым – это не "выходка тинейджеров, а уголовное преступление с очень серьезными последствиями". Поэтому прокуратура Украины начала расследование", – написал мельник. Не удивительно, что подобные высказывания дипломата взбесили немецких парламентариев.

Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что руководство Германии резко отреагировало на посещение депутатами Крыма. По словам представителя правительства страны Штеффана Зайберта, руководство страны "критически относится" к любым визитам немецких депутатов на полуостров.

По словам чиновника, о поездке парламентариев в правительстве ФРГ узнали из средств массовой информации. "Мы принципиально критически относимся к таким поездкам, но частные поездки не подпадают под санкции", – заявил он.

Автор: Михаил Войцеховский7 февраля 2018, 20:00

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