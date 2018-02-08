Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США
"Идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь неважно, что считаю я. Важно, как это воспринимает ЦИК (Центральная избирательная комиссия. – Прим. ред.), который является ведущим органом по организации президентских выборов", – заявил Песков.
Представитель президента напомнил, что в начале февраля он получил предупреждение от главы ЦИКа Эллы Памфиловой, и не хочет иметь второе. Тогда она обратила внимание на агитационную составляющую в заявлениях Пескова. Позже выяснилось, что нарекания вызвали слова пресс-секретаря президента о том, что Путин является "абсолютным лидером общественного мнения".
Кандидат на высший государственный пост Ксения Собчак уже прилетела в Соединенные Штаты на Национальный молитвенный завтрак, который состоится в четверг, 8 февраля. Комментируя свою поездку, телеведущая заявила, что в условиях ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона она намерена стать посредником в налаживании связей.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак едет в Вашингтон за деньгами: «В ходе визита проведет встречи по вопросам финансирования ее избирательной кампании»— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2018 г.
Ну какое вмешательство в выборы, о чем вы? pic.twitter.com/5VcFarbMy0
"У меня будут встречи и с сенаторами – людьми, которые занимаются конкретно Россией и российскими списками", – рассказала Собчак. Светская львица также выразила уверенность, что может дать "пару идей" президенту США Дональду Трампу. По ее мнению, они с главой Белого дома очень похожи, ведь оба пришли в политику из шоу-бизнеса. При этом от каких-либо советов от американского лидера Собчак отказалась.
Кандидат в президенты России демонстрирует готовность до конца отстаивать интересы своей страны: Ксения Собчак в Вашингтоне pic.twitter.com/0g1lc7riIh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 февраля 2018 г.
Напомним, телеведущая заявила о намерении выдвинуться кандидатом в президенты России в октябре прошлого года. В конце декабря Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом на высший государственный пост. Светская львица выдвинулась от партии "Гражданская инициатива".
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