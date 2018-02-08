Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о поездке кандидата в президенты России Ксении Собчак в США. В Вашингтоне светская львица намерена посетить Национальный молитвенный завтрак, на котором ожидается присутствие главы Белого дома Дональда Трампа.



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