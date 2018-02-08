Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Песков побоялся высказаться о поездке Собчак в США

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о поездке кандидата в президенты России Ксении Собчак в США. В Вашингтоне светская львица намерена посетить Национальный молитвенный завтрак, на котором ожидается присутствие главы Белого дома Дональда Трампа.
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"Идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь неважно, что считаю я. Важно, как это воспринимает ЦИК (Центральная избирательная комиссия. – Прим. ред.), который является ведущим органом по организации президентских выборов", – заявил Песков.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Представитель президента напомнил, что в начале февраля он получил предупреждение от главы ЦИКа Эллы Памфиловой, и не хочет иметь второе. Тогда она обратила внимание на агитационную составляющую в заявлениях Пескова. Позже выяснилось, что нарекания вызвали слова пресс-секретаря президента о том, что Путин является "абсолютным лидером общественного мнения".

Кандидат на высший государственный пост Ксения Собчак уже прилетела в Соединенные Штаты на Национальный молитвенный завтрак, который состоится в четверг, 8 февраля. Комментируя свою поездку, телеведущая заявила, что в условиях ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона она намерена стать посредником в налаживании связей.


"У меня будут встречи и с сенаторами – людьми, которые занимаются конкретно Россией и российскими списками", – рассказала Собчак. Светская львица также выразила уверенность, что может дать "пару идей" президенту США Дональду Трампу. По ее мнению, они с главой Белого дома очень похожи, ведь оба пришли в политику из шоу-бизнеса. При этом от каких-либо советов от американского лидера Собчак отказалась.


Напомним, телеведущая заявила о намерении выдвинуться кандидатом в президенты России в октябре прошлого года. В конце декабря Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом на высший государственный пост. Светская львица выдвинулась от партии "Гражданская инициатива".

Автор: Иван Поляков8 февраля 2018, 11:46

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