Лукашенко дал громкое обещание Путину

Белоруссия не будет дружить ни с какой другой страной против России. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучискисом.



"Прошу помнить об одном, что мы никогда не будем дружить с любой страной против России, как с другими странами против Латвии", – заявил политик.

Лукашенко признал, что в отношениях между Москвой и Минском "есть трудности", однако заметил, что они касаются не народов, а исключительно руководства двух стран. Россия, добавил глава республики, не просто дружественная, а братская страна для Белоруссии, пишет "Газета.ru".

По его словам, экономика и промышленность республики тесно связаны с российскими. Белоруссия закупает много сырья у восточного соседа для производства товаров на собственной территории.

Напомним, ранее Белоруссия отказалась голосовать в ООН за принятие антироссийской резолюции по Крыму, рассмотрение которой инициировала Украина. В документе содержится "настоятельный призыв" к России выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

Тем не менее Генассамблея организации 19 декабря приняла украинскую резолюцию "по ситуации в области прав человека в Крыму". Документ поддержали 70 государств, 26 высказались против, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу, – большинство европейских стран и США, а также Грузия.

Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие. Воздержались государства Ближнего Востока и Севера Африки, а также Латинской Америки.

Однако дружеские шаги в политике Минска по отношению к Москве причудливо сочетаются с действиями, явно не способствующими сближению двух стран. Так, с 1 февраля Белоруссия повысила цену на транзит российской нефти. Теперь транспортировка черного золота через территорию соседней страны обходится на 6,7% дороже.





При этом транзитные тарифы уже неоднократно становились камнем преткновения в отношениях государств. Равно как и вопрос поставок газа.

В 2016 году между Минском и Москвой разразился крупный скандал. Все началось с того, что Белоруссия потребовала от России снизить цену за поставляемое голубое топливо. В Москве отказались, сославшись на то, что соседняя республика задолжала более 600 миллионов долларов за уже поставленный газ.

Реакция Лукашенко была достаточно резкой: белорусский лидер заявил, что такие споры в отношениях между двумя странами недопустимы, а спустя несколько дней назвал президента России Владимира Путина своим братом. Однако о том, по-братски ли не платить за поставленный газ, Лукашенко предпочел не говорить. Тем не менее кризис успешно разрешился, и стороны в конце концов пришли к договоренности.

