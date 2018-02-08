Нечего писать: анкета Путина лишила ЦИК дара речи

Раздел избирательного бюллетеня, посвященный Владимиру Путину, удивил журналистов краткостью. В Центральной избирательной комиссии, которая представила проект документа, объяснили такой размер графы кандидата тем, что там "нечего написать".

Всего на две строки набрал Центризбирком сведений о кандидате в президенты России Владимире Путине. В то время как у остальных претендентов на президентское кресло информации как минимум на шесть строчек.

В бюллетене рядом с фамилией каждого из кандидатов указан год и место рождения, должность и кем он выдвинут, передает "Газета.ру". О Путине же сообщается: "1952 года рождения, место жительства – город Москва, президент Российской Федерации, самовыдвижение". Как объяснила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, все заполнено в строгом соответствии с законом.

"Мы пишем только то, что положено по закону. Должность человек занимает, мы ее пишем. И с каждым кандидатом согласуем, как ее писать и кем он числится. Это то, что они дали, и соответствует закону", – цитирует Памфилову РБК. "Не положено", – ответила глава ЦИКа на вопрос, почему не указано предыдущее место работы президента.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта. После завершения всех процедур в списке кандидатов остались восемь фамилий. Это самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза". Ксения Собчак выдвинута "Гражданской инициативой", а Максим Сурайкин – "Коммунистами России".

Ранее сообщалось, что ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты России. Комиссия утвердила текст бюллетеня. Избирателей просят поставить любой знак в пустом квадрате напротив имени одного из кандидатов. В случае если знак будет стоять в нескольких квадратах либо не будет стоять вовсе, бюллетень будет считаться недействительным.