Москва примет форум по развитию парламентаризма

Международный форум по развитию парламентаризма пройдет в российской столице 4-5 июня 2018 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, на мероприятие в Москве соберутся более 500 человек.



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