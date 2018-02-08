В Германии признали Крым российским

Немецкие депутаты партии "Альтернатива для Германии" заявили, что Крым принадлежит России. Сейчас делегация парламентариев находится на полуострове.

"Я уверен в том, что (Крым) принадлежит России. Большинство жителей Крыма чувствуют себя хорошо в составе России. Мы не видели никаких военнослужащих на улицах. Не было никаких признаков того, что здесь какая-то оккупация. Мы видели очень много счастливых людей, которые с удовольствием вступали с нами в разговор и делились впечатлениями", – приводит слова депутата парламента земли Берлин Харальда Лаатча РИА Новости.

Его коллеги подчеркнули, что признают народное решение, которое население полуострова приняло на референдуме о самоопределении. Депутаты отметили, что, конечно, не все жители Крыма довольны его нынешним статусом, но таких – подавляющее меньшинство. "Если большинство высказывается за то, чтобы принадлежать к России, то, действительно, это народное решение", – подчеркнул депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп.

Кроме того, члены делегации особо отметили, что не заметили на полуострове ни одного случая нарушения прав человека. Депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Зайфен заявил, что чувствует себя в безопасности, находясь на полуострове. "У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно", – приводит слова парламентария телеканал Russia Today.

Напомним, визит немецких депутатов в Крым обернулся настоящим дипломатическим скандалом. Посол Украины Андрей Мельник публично отчитал парламентариев и начал угрожать им уголовным преследованием. Сами депутаты не выдержали и порекомендовали Мельнику поучиться дипломатии. "Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии", – заявил взбешенный депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Цайфельд в ответ на твит Мельника.