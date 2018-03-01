У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире

Павел Грудинин не выдержал диспута в прямом эфире. Кандидат от КПРФ покинул студию, напоследок назвав теледебаты балаганом.

Павел Грудинин считает, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказывается в них участвовать. Кандидат уверен: это его оппоненты, а также ЦИК и руководство телеканалов "портят отношение к президентским выборам".

"То, что происходит – не дебаты. Это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, необъяснимо никому… Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю студию", – заявил кандидат от коммунистов в эфире Первого канала и удалился. Демарш Грудинина был зафиксирован на видео и опубликован в интернете, передает РИА ФАН.

Не все гладко было и на дебатах в эфире телеканала "Россия 1", состоявшихся днем ранее. Владимир Жириновский постоянно перебивал одного из соперников – Сергея Бабурина. Ксения Собчак сделала замечание лидеру ЛДПР, после чего выслушала все, что думает о ней ветеран президентских кампаний. Чтобы охладить распоясавшегося политика, телеведущая окатила его водой.

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").