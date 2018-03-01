Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале

Истерику Павла Грудинина во время теледебатов на Первом канале эксперты назвали постановочной. Демарш кандидата в президенты от КПРФ сравнили с выходкой Ксении Собчак, окатившей водой Владимира Жириновского.

Каждый кандидат приходит на теледебаты со своей заготовкой. У кого-то – стакан воды в качестве оружия, у другого – демонстративный уход из студии. Вот и Павел Грудинин, скорее всего, срежиссировал свой демарш, считает политолог Олег Матвейчев. При этом человеку, который претендует на пост верховного главнокомандующего, нужно иметь более крепкие нервы, подчеркнул эксперт.

Постановкой назвал отказ от дебатов и политолог Вячеслав Смирнов. Правда, объяснил его более прозаическими причинами: у кандидата был билет на самолет в Иркутск, где запланирована встреча с избирателями. В то же время Грудинин, по мнению эксперта, не понимает, что дебаты – бесплатная презентация, и ее надо использовать.

Кроме того, по наблюдениям Смирнова, на телевидении Грудинину сложно. "Тут задают вопросы, но ему нечего на них ответить. А по своему характеру он привык доминировать. Если он не доминирует, то уклоняется от тех мероприятий, где не выглядит в хорошем свете. Поэтому мы и наблюдаем такой уход из публичной сферы, который не принесет ему дополнительных голосов", – добавил политолог.

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

До выборов осталось 16 дней. И тут кандидат покидает дебаты. "Слабак", – резюмировал руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Казус Грудинина. Уход с дебатов? Истерика. Знал, куда шел. По первым эфирам видно – плохо готов", – пояснил он.

Президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко заявил, что политик, во-первых, теряет площадку федеральных каналов – "при дефиците альтернативных каналов коммуникации". Во-вторых, он дает возможность обвинить себя (и небезосновательно) в неумении держать удар, недостатке содержательной повестки.

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в эфире Первого канала заявил, что из предвыборных дебатов сделали "шоу и базар". Он отказался участвовать и демонстративно покинул студию, напоминает газета "Взгляд".