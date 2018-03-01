Путин: Сдержать Россию не удалось

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 марта, выступил с очередным посланием Федеральному собранию. Глава государства говорил о развитии социальной сферы, экономики, инфраструктуры, создании новых образцов современного оружия и многом другом. Ключевые моменты президентского послания - в материале Dni.Ru.

Социальная сфера

Президент обозначил задачу повышения пенсий и их регулярной индексации выше темпов инфляции. "Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что вместе с повышением выплат пенсионерам необходимо улучшать качество их медицинского и социального обслуживания. "Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения", – сказал Путин.

Россия, уверен глава государства, должна к концу следующего десятилетия войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет.

Не менее важное направление работы – рост численности населения. По словам президента, в ближайшие шесть лет на поддержку рождаемости, а также охрану материнства и детства будет выделена колоссальная сумма – порядка 3,4 триллиона рублей. "Это на 40% больше, чем в предыдущие шесть лет. В 2012-2017 годах мы направили на эти цели 2,47 триллиона рублей", – напомнил Путин.

Кроме того, будут и дальше создаваться места в яслях: в ближайшие годы, подчеркнул глава государства, планируется создать 270 тысяч мест. На эти цели в регионы будет направлено 50 миллиардов рублей. Нужно обеспечить семьи, которые нуждаются в яслях, дать возможность молодым мамам выйти на работу или продолжить обучение, добавил глава российского государства.

В своей речи он также затронул тему бедности. Снижение ее уровня в два раза за следующие шесть лет – именно такую задачу обозначил президент.

"Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан", – сказал он.

Говоря о рынке труда в современной России, Путин призвал обновить неэффективную, на его взгляд, структуру занятости. Людям нужна хорошая работа, которая не только приносит достойную заработную плату, но и позволяет реализовать себя, мотивирует на новые профессиональные успехи, подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек – почти треть населения страны. Сегодня с такой проблемой сталкиваются 20 миллионов человек – уменьшение в два раза. "Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000 году, но тоже недопустимо много, даже некоторые работающие люди живут очень скромно", – сказал Путин.

Экономика

Диверсификация отечественной экономики – один из главных трендов последних лет в макроэкономическом развитии страны. Принятый в прошлом году Госдумой бюджет предусматривает значительное снижение уровня зависимости России от экспорта энергоносителей.

Президент в своем послании поставил перед несырьевым сектором задачу удвоить экспорт в течение ближайших шести лет, достигнув объема в 250 миллиардов долларов.

Кроме того, производительность труда каждый год должна расти на уровне не ниже 5%. Это позволит выйти на уровень крупнейших и ведущих мировых экономик, подчеркнул Путин.

По его словам, в нынешних макроэкономических условиях наша страна может позволить себе снижать ставки кредитования, однако в этом деле, заметил президент, нужен аккуратный и ответственный подход. Снижение уровня процентных ставок станет условием для роста доходов граждан, а бизнесу даст удешевление кредитования и предсказуемость в работе.

Один из главных секторов современного кредитования в России – ипотека. По словам Путина, необходимо стремиться к достижению средней ставки по жилищным кредитам до 7-8%. Он напомнил, что в прошлом году граждане получили около миллиона ипотечных займов.

Для решения жилищной проблемы в России не менее важно увеличить темпы строительства жилых домов и увеличения ввода квадратных метров. Президент поставил задачу увеличить объемы строительства с 80 до 120 миллионов "квадратов" в год.

"Цель весьма амбициозная, но абсолютно реалистичная", – подчеркнул Путин.

Высокие технологии

Современная экономика немыслима без внедрения инновационных разработок. По словам главы государства, наша страна должна стать одним из главных центров по обработке и хранению больших объемов данных. С помощью современных технологий, уверен он, можно добиться значительных результатов в образовании, медицине и других отраслях.

"Люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании", – отметил Путин, добавив, что объединение людей и их идей на территории такой огромной страны, как Россия, позволит создать колоссальный прорывной ресурс.

Глава государства призвал в самое ближайшее время создать законодательную базу для развития в стране цифровой экономики, в том числе робототехники, искусственного интеллекта и других передовых технологий. "Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться", - подчеркнул российский лидер.

Президент поставил задачу дальнейшего развития сферы госуслуг с целью ее дальнейшего перевода в дистанционный онлайн-режим. В следующие шесть лет, обратился к собравшимся глава государства, необходимо перевести в цифровую форму документооборот между государственными структурами, что принесет пользу как самим ведомствам, так и гражданам.

Инфраструктура

Президент затронул и тему развития инфраструктуры. Так, в ближайшие шесть лет пропускная способность Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей должна вырасти в полтора раза – до 180 миллионов тонн.

За следующие шесть лет планируется удвоить расходы на развитие не только железнодорожной, но и автомобильной сетей. На эти цели будет выделено 11 триллионов рублей, сказал Путин.

При этом он посетовал на состояние местных дорог, качество которых, по словам главы государства, "вообще никуда не годится". Дорожное полотно в регионах необходимо обновить, сказал российский лидер. "Состояние дорог должно быть в постоянном центре вашего внимания.

Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства", - обратился он к главам субъектов Федерации и городов.

Затронул в своем выступлении Путин и один из крупнейших инфраструктурных проектов современной России – Крымский мост. Глава государства напомнил, что первые автомобили из Краснодарского края на полуостров и обратно смогут проехать по мосту через несколько месяцев, а уже в следующем году он станет доступен для пассажиров железнодорожного транспорта. "Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья", – выразил уверенность президент.

Новое оружие

Много внимания в своем послании Владимир Путин уделил современным образцам отечественного вооружения, которые призваны стать основой обеспечения безопасности России в ближайшие годы. Так, во время выступления главы государства были впервые продемонстрированы испытания новейшей стратегической ракеты "Сармат".

Этот комплекс придет на смену ракетам Р-36М2 "Воевода". Для "Сармата", заверил собравшихся президент, не создаст помех ни один, даже самый современный комплекс противоракетной обороны.

Рассказал глава государства и о других перспективных отечественных оружейных системах. Он отметил, что Россия уже обладает гиперзвуковым оружием, кроме того, вокруг страны создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении.

Кроме того, добавил Путин, Россия активно разрабатывает небаллистические виды стратегического оружия, против которого бессильна любая, даже самая современная система противоракетной обороны.

Растущая мощь нашей страны – это гарантия мира на планете, подчеркнул Путин.

"Сдержать Россию не удалось", – добавил глава государства.

Ежегодное мероприятие

Оглашение послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат выступления президента предусмотрен пунктом "е" 84-й статьи Конституции.

На мероприятии присутствовали члены верхней и нижней палат парламента – Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, руководство Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы регионов, городов федерального значения, а также журналисты.

В этом году оглашение послания прошло не в Георгиевском зале Кремля, а в Большом Манеже. Это было связано с количеством приглашенных и необходимостью улучшить визуализацию выступления: использовались экраны с видео и инфографикой, которые сложно установить в Кремле.

Сегодняшнее послание – 24-е в новейшей истории России и 14-е для Владимира Путина. Президент установил рекорд: речь главы государства растянулась на 116 минут.