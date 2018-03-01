Парламентарии поддержали прорывное послание Путина

Послание президента Федеральному Собранию в этом году стало по-настоящему прорывным. Похоже, в политических кругах от него пребывают в шоке – документ называют рубежным, важным, лучшим в истории и даже головосносящим. Президент поставил перед страной глобальные задачи во всех сферах жизни и отраслях экономики. В Госдуме и Совете Федерации заявили, что послание станет основой для новых законов, призванных поднять качество жизни россиян.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов отметил, что ключевая мысль президентского послания – прорыв России в этом десятилетии. Лидер фракции "Единая Россия" обратил внимание на то, что представители парламентского большинства уже буквально с завтрашнего дня будут активно обсуждать послание с избирателями в своих регионах.

Неверов также сообщил, что в Госдуме будет создана рабочая группа, которая займется разработкой дорожной карты реализации послания президента.

Лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова поразило вооружение, продемонстрированное во время речи главы государства. По мнению оппозиционного политика, оно перечеркивает военную стратегию США и способно отрезвить Вашингтон.

"То, что показали, по крайней мере, отрезвит и американцев. Они давно вышли из договора СНВ, но они надеялись, что нас окружат базами, обесценят наш ракетно-ядерный потенциал. То, что показали, полностью перечеркивает их стратегию, а у американцев на следующий год военный бюджет– 760 миллиардов долларов, самый большой бюджет. По крайней мере, это все игрушки, которые нам не будут угрожать", – сказал Зюганов.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов оценил уровень риторики, на котором было проведено послание президента Владимира Путина к двум палатам Федерального Собрания. По его мнению, глава государства превзошел сам себя и это лучшее его выступление в подобном формате.

Путин выступил как национальный лидер, решающий основную задачу народосбережения и адекватно отвечающий на любые внешние вызовы.

"Хочу вас поздравить с лучшим посланием всех времен. Мы услышали речь национального лидера, который ставит абсолютно правильные, прежде всего, социальные задачи. Задачи социальной защиты, демографии, улучшения качества жизни наших граждан", – сказал Миронов.

У России есть исторический шанс полностью решить квартирный вопрос. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

"Мы помним, как в советское время каждой семье обещали отдельную квартиру к 2000 году. Сейчас темпы строительства жилья достигают рекордных показателей 80 миллионов квадратных метров в год. Столько никогда не строили – и в ближайшие годы объемы строительства вырастут до 120 миллионов квадратных метров", – уточнил депутат.

В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, возглавляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, предложил назвать новую российскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Голубь мира".

"Это вопрос, конечно, философский. Но я бы назвал крылатую ракету на новых двигателях ядерных – а это вообще уму непостижимо - "Голубь мира", – сказал Дегтярев. Он выразил уверенность в том, что послание президента Федеральному собранию войдет в историю как речь, обеспечившая мир на планете во всем XXI веке.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что одной из ключевых тем послания президента Федеральному Собранию стала экология и защита окружающей среды. "Фактически приоритеты, озвученные в послании, стали продолжением политики, начатой президентом в этой сфере в рамках Года экологии", – написал депутат на своей странице в Instagram.

Парламентарий выделил такие проблемы, как качество воздуха и снижение уровня выбросов предприятий-загрязнителей в атмосферу, перевод промышленных предприятий на новейшие сберегающие технологии. Бурматов обратил внимание на то, что возглавляемый им комитет проведет парламентские слушания по качеству атмосферного воздуха.

Депутат и член ОНФ также сообщил, что запущен федеральный мониторинг по ликвидации свалок, в первую очередь – в черте городов. Кроме того, готовится ко второму чтению законопроект, направленный на защиту Байкала, Волги и других особо охраняемых природных территорий.

"Единая Россия" подготовит законопроекты с целью реализации задач, поставленных в послании президента Федеральному Собранию. Несколько важных документов могут быть приняты уже в весеннюю сессию Госдумы. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Единая Россия" имеет большинство в Госдуме и в региональных парламентах. Безусловно, на основании тех задач, которые были озвучены, партия подготовит законодательные инициативы", – заявил политик.

По его словам, глава государства уделил много внимания повышению качества жизни. "Безусловно, чтобы добиться этих целей, нужно сделать технологический рывок, основываясь на реновации городских пространств, на инфраструктурных и глобальных проектах, на проектах, которые носят местную специфику", – подчеркнул Турчак.

Было уделено очень много внимания теме развития наших регионов, поэтому задачи достаточно амбициозные. Только сплотившись, мы можем их решить.

Секретарь генсовета "Единой России" обратил внимание на то, что впервые послание проходило с насыщенным видеорядом, что, по его оценке, вызвало дополнительные эмоции в зале и сформировало понимание той точки, на которой мы находимся.

"При большом количестве внешних вызовов мы должны иметь возможность адекватного на них ответа для того, чтобы реализовывать те внутренние задачи, которые перед нами стоят. А самая главная задача, которую определил президент, – это повышение качества жизни россиян", – резюмировал он.

Сегодня, 1 марта президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Впервые это произошло не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале Манеж. На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия. Выступление главы государство более 40 раз прерывалось аплодисментами.