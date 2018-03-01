Запад в ужасе после послания Путина

Выступление президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию наделало много шума на Западе. Тамошние СМИ впали в настоящую истерику от новейшего российского оружия, возможности которого были продемонстрированы во время речи главы государства.

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