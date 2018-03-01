Эксперты о законодательном обеспечении послания президента

Госдуме предстоит большая работа по законодательной поддержке послания президента Федеральному Собранию. Вслед за спикером Вячеславом Володиным свою оценку планам, которые наметили парламентарии, дало экспертное сообщество.

Не исключено, что депутатам придется прервать региональные недели и вернуться в Москву – работы предстоит много. По всей видимости, нужно будет вносить коррективы в большой массив законодательства. Эксперты сейчас анализируют, какая сфера потребует больших усилий.

Политолог Дмитрий Фетисов в интервью изданию "Политаналитика" отметил, что президент коснулся очень многих сфер. И, по сути, их все объединяет повышение уровня жизни граждан. "Это такая стратегическая задача, а президент перечислил, что необходимо для этого сделать", – сказал эксперт.

В частности, необходимо скорректировать бюджетную политику. В послании шла речь о достатке, уровне пенсий, о поддержке молодежи, о работе по улучшению жилищных условий, о городской среде. При этом президент подчеркнул, что для преодоления многих проблем требуется рутинная работа.

В любом случае Госдума уже объявила, что будет активно работать по всем этим направлениям. И при этом нынешний, седьмой созыв за время своей работы продемонстрировал, что уделяет большое внимание тем задачам, которые ставит президент, отметил Фетисов.

"Благодаря той дисциплине, которую выстроил Володин, и систематическому подходу абсолютно ко всем рассматриваемым законопроектам можно утверждать, что предрекаемой президентом рутины Дума не испугается", – резюмировал политолог.

Его коллега, Антон Хащенко считает, что депутатам предстоит много технической работы. "Список поручений президента, исполнение которых связано с информативно-правовым обеспечением, довольно велик. Там есть вполне конкретные вещи, что нужно сделать в цифрах. Они уже будут прорабатываться, с точки зрения законов", – сказал эксперт. По его мнению, частично эту работу возьмет на себя правительство.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что реализация положений из послания президента Федеральному собранию потребует принятия как минимум 30 законопроектов. Сегодня, сразу же после выступления президента, на специальном заседании Совета Госдумы была создана рабочая группа. Она должна представить до 22 марта план законодательной реализации послания президента.

Сегодня, 1 марта президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Впервые это произошло не в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, а в выставочном зале Манеж. На больших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российского оружия. Выступление главы государство более 40 раз прерывалось аплодисментами.