Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Путин отказался назвать Пригожина своим другом

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC, на котором ответил на волнующие граждан и официальных лиц США вопросы. В частности, он рассказал о связи с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого СМИ окрестили едва ли не другом российского лидера.
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"Я знаю такого человека, но не считаю его другом", – подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналисткой NBC. "Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны", – добавил он.

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Отметим, Евгения Пригожина в США обвинили во вмешательстве в выборы. В связи с этим в интервью американская журналистка спросила у российского лидера, звонил ли он предпринимателю после того, как эта информация была обнародована. "Делать мне больше нечего", – отрезал Владимир Путин.

Также он прокомментировал связь бизнесмена с "российскими наемниками" в Сирии. "У этого человека могут быть очень разнообразные интересы. Возможно, интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии. Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему – это все его личная инициатива", – цитирует РИА Новости президента России.

Также Владимир Путин весьма жестко прокомментировал слухи о том, что Евгений Пригожин якобы выполняет за него какую-то "грязную работу". Тут американцев подвело то, считает российский лидер, что они сами не гнушаются подобными вещами и судят всех по себе. "У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы считаете, что мы занимаемся тем же самым. Ничего подобного", – цитирует российского лидера "Интерфакс". "Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю – открыто", – подчеркнул Владимир Путин.

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 10:55
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