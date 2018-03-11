Собянин: Путин стал более естественным и открытым

Владимир Путин стал более естественным и простым в общении. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

В качестве примера Собянин привел некоторых политиков. "Помню своих бывших коллег по Совету Федерации, которые руководили регионами по двадцать лет. Значительная часть из них бронзовела так, что хоть завтра на пьедестал", – написал Собянин.



С Путиным, по его мнению, все наоборот. "За эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно", – отметил мэр.

Он напомнил, что Путин возглавил страну во времена разгула популистской политики государства, когда обязательств было в разы больше, чем возможностей.

"Вспомним, что мы обсуждали, когда он пришел к власти. Война на Кавказе. Взрывы домов в Москве. Невыплата нищенских пенсий и зарплат. Сегодня, вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла и движется вперед. Тогда мы стыдились армии, сегодня – гордимся ею", - заявил Собянин.

Владимир Путин держит каркас страны. Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России.

Собянин ответил критикам президента. По его мнению, либералы, которые критикуют Путина за отсутствие радикальных реформ, как правило, дальше общих слов не идут. А по конкретике их предложения чаще всего очень спорны и, более того, сомнительны. "Путин всего этого наслушался и насмотрелся, и знает им цену. Он знает, во что превращается любое, даже самое благое начинание, когда проходит несколько инстанций. Поэтому ко всяким экспериментам относится крайне осторожно", – уверен московский градоначальник.

Собянин также отметил, что Путин – первый, кто предлагает дружить с Западом. "Но с нами не дружить хотят. О нас хотят вытирать ноги. Нас записывают в угрозы, не потому, что мы Крым вернули, а потому, что мы сильные. Китай Крым не забирал, но оказался в этом же списке", – констатировал мэр Москвы.