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Политика

Порошенко провоцирует Путина на третью мировую войну

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
Петр Порошенко взял на вооружение методы Михаила Саакашвили. Президент Украины всеми силами пытается спровоцировать Россию и развязать полномасштабную войну, считают эксперты.
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Ситуация в Донбассе в ближайшее время обострится. Киев своими действиями на юго-востоке хочет спровоцировать Москву и начать полномасштабные боевые действия, уверен украинский политолог Олег Соскин.

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"Порошенко и вся его клика сейчас идет по пути Михаила Саакашвили. Они могут развязать войну с Россией – полномасштабную крупную войну, которая может перерасти в мировую. Порошенко внутри страны не имеет никакой поддержки, но, как говорят, война все спишет. Они сейчас будут провоцировать Путина. Они это уже делают", – сказал политолог.

По мнению Соскина, именно с этой целью Киев идет на обострение всех конфликтов, в частности истории с российским "Газпромом". Сюда же можно отнести растиражированное заявление украинского лидера о намерении "быстро зачистить" Донбасс.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил, что проблема урегулирования в Донбассе заключается не в минских соглашениях, а в отсутствии политической воли для их выполнения, напоминает НСН. В то же время с Запада звучат заявления о том, что стороны конфликта в Донбассе в течение 2018 года смогут прийти к соглашению и поставить точку в этом вопросе. Такое мнение высказал специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. 

Как писали Dni.Ru, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" и изучить возможность ареста зарубежных активов "Газпрома". До этого он потребовал от ответственных ведомств активизировать усилия по взысканию с российской компании штрафа, назначенного Стокгольмским арбитражным судом. 

Активы "Газпрома" находятся более чем в 20 странах по всему миру, российский газ по трубопроводу "Северный поток" поставляется практически во все государства Европы. Наблюдатели полагают, что арест счетов или имущества российской компании за границей неизбежно повлечет проблемы для потребителей голубого топлива.  

"Газпром" 1 марта прекратил поставки газа на Украину. Ситуация практически вышла из-под контроля, и украинские власти не на шутку испугались – в стране действует план по ограничению потребления природного газа. Порошенко лично обратился к гражданам Незалежной с просьбой на несколько дней снизить температуру в домах. В соцсетях была запущена кампания с хештегом #прикрути. 

Автор: Андрей Евлампиев13 марта 2018, 11:05

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