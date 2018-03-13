Володин: Россия ответит на притеснение RT в Британии
"Необходимо исходить из того, что здесь нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ на территории Великобритании", – сказал председатель нижней палаты. Он напомнил, что оснований не было и для того, чтобы обсуждать подобные вопросы в отношении российских средств массовой информации на территории США.
По его словам, в случае, если британские власти все-таки пойдут на ограничение деятельности RT, Россия будет продумывать зеркальные меры. "И однозначно сделаем это", – добавил Володин.
Думский спикер не исключил, что нижняя палата подготовит специальное заявление в связи с обвинениями в адрес Москвы со стороны Лондона. "Конечно, этот вопрос будем всесторонне изучать", – подчеркнул законодатель.
Ситуация вокруг российских СМИ на Туманном Альбионе обострилась накануне, когда несколько британских парламентариев призвали к ограничению деятельности телеканала RT. Слова депутатов прозвучали после заявления премьер-министра Терезы Мэй, которая обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Их тела были найдены 4 марта 2018 года. По данным полиции, они погибли от воздействия нервно-паралитического вещества.
Мэй не удосужилась привести ни одного доказательства своим обвинениям. Однако в ультимативной форме потребовала от Москвы "объясниться" до 14 марта.
Напомним, ранее атаку на российские СМИ предприняли США. В конце прошлого года американский минюст потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае телеканалу могло грозить уголовное преследование, большие штрафы и арест счетов.
Вскоре Москва дала зеркальный ответ на агрессивные действия Вашингтона. Госдума приняла закон о признании зарубежного СМИ иноагентом в случае, если оно получает финансирование из-за границы. На такие средства массовой информации распространяются обязанности и ограничения, актуальные для иноагентов из числа некоммерческих организаций.
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