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Политика

Порошенко призвал сорвать выборы в России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Петр Порошенко попросил "Большую семерку" не пускать своих граждан в Крым. Украинский президент призвал страны G7 не признавать итоги президентских выборов в России.
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Петр Порошенко встретился с послами США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Президент Украины поблагодарил их за единую позицию по статусу Крыма.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Было бы критически важным для нас получить ваше твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму. Мы очень ценим вашу твердую предварительную позицию", – заявил Порошенко.

Отдельно он обратился к руководителю представительства Евросоюза на Украине Хью Мингарелли. Украинский президент особо благодарен ЕС за "сильную позицию". Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини 12 марта пообещала, что ЕС не признает выборы на полуострове.

Напомним, что референдум о статусе Крыма и Севастополя состоялся 16 марта 2014 года. По его результатам за присоединение к России отдали голоса 96% жителей Крыма и 95% проголосовавших в Севастополе.

Порошенко ранее объявил, что Киев введет санкции против "лиц, которые будут причастны к организации незаконного выборного процесса" на полуострове. Его вдохновил на это спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер, который в конце февраля выступил за введение персональных санкций за посещение Крыма.

На встрече с послами Порошенко сообщил, что ожидает от "Семерки" и ЕС поддержки в этом вопросе. Особенно это касается представителей Франции, Австрии и Финляндии. "Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов", – заявил украинский президент. По его словам, это может разрушить политику "единого голоса" по выборам в Крыму, передает РБК.

Автор: Андрей Евлампиев14 марта 2018, 08:31

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