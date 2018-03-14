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Политика

Третье совещание спикеров парламентов Евразии может пройти в Турции

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Ставшее традиционным совещание спикеров законодательных собраний евразийских стран может пройти в 2018 году в Турции. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

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"Во вторник в Госдуме я встречался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Обсуждали большой круг вопросов, в том числе ситуацию в ПАСЕ, председателем которой он являлся", – рассказал парламентарий. Кроме того, стороны обсудили возможное проведение в этом году совещания глав законодательных органов государств Евразии в Турции.

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По словам Володина, Чавушоглу обратил внимание, что соответствующая инициатива нашла одобрение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Предполагается, что совещание глав парламентов пройдет в начале сентября. Конкретное место проведения пока не известно. Как уточнил думский спикер, оно будет определено в ходе дальнейшего согласования.

Совещание руководителей парламентов стран Евразии пройдет третий раз. Первое мероприятие состоялось в апреле 2016 года в Москве. В нем приняли участие представители 19 стран. Они обсудили вопросы развития межпарламентского диалога, политические, экономические, социальные и иные вызовы, а также ситуацию с обеспечением безопасности и борьбой с терроризмом.

Фото: duma.gov.ru/Анна Исакова/Фотослужба Государственной думы

Второе совещание евразийских парламентариев принимал в июне прошлого года южнокорейский Сеул. Вячеслав Володин позитивно оценил мероприятие, подчеркнув, что в перспективе оно может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам. "В основе нашего диалога лежат не политические цели, хотелось бы подчеркнуть, а желание лучше понимать друг друга, сблизить позиции по ключевым задачам развития наших стран", – сказал тогда председатель нижней палаты.

Автор: Иван Поляков14 марта 2018, 11:31

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