Сел в лужу: Навального поймали на вранье

Неудавшегося кандидата в депутаты и президенты вновь поймали на лжи. На этот раз его уличила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она рассказала, что над словами Алексея Навального о наличии лазейки для повторного голосования наблюдатели лишь посмеялись, назвав их глупостью.

Глава Центризбиркома опровергла заявления блогера Алексея Навального о том, что новая система голосования не на своем избирательном участке якобы позволяет сделать выбор более одного раза. По словам Эллы Памфиловой, Алексей Навальный каждый день что-то выявляет, при этом иногда "привирает что-нибудь".

"Сегодня он очевидно сел в большую лужу, – сказала председатель ЦИК в эфире радиостанции "Эхо Москвы". – Недавно встречалась с нашими наблюдателями – все посмеялись над ним, это полная глупость".

По словам Памфиловой, избиратель может подать заявление о прикреплении к другому участку "сколько угодно раз", но это не позволяет проголосовать столько же раз. "Квиточек, который он получит, – там четко написано, что принимает ГАС "Выборы" и обрабатывает только первое заявление", – уточнила она.

Ранее Навальный сообщил, что одному из сотрудников его штаба удалось оформить сразу три заявления для голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. Таким образом, на выборах 18 марта якобы могут быть организованы так называемые карусели, заявил он.

Зарегистрированными кандидатами в президенты стали восемь человек, в том числе действующий глава государства Владимир Путин. Блогер также заявлял о намерении побороться за высший государственный пост, однако наличие судимости за тяжкое преступление не позволило ему участвовать в избирательной кампании.

Напомним, что 12 марта завершился прием заявлений о голосовании по месту пребывания, который осуществлялся с 31 января. По словам Памфиловой, такой возможностью воспользовались более пяти миллионов человек.

С 13 марта до 14:00 мск 17 марта заявление можно будет подать в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. С заверенным документом в день голосования гражданина зарегистрируют на выбранном участке, и он получит право отдать свой голос.