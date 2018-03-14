Володин: Запад мечтает о послушном президенте России

Некоторые страны Запада хотели бы видеть в России послушного президента – так полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это заявление он сделал в Волгограде, где находится с рабочей поездкой.

"Хотели своего президента, ручного и послушного, такого, как на Украине. Совершенно очевидно, что Россия сегодня по многим направлениям для них неудобный конкурент, и они пытаются ее из конкурентного поля убрать, причем зачастую нечестными приемами", – приводит слова Володина РИА Новости.

По его мнению, все эти шаги со стороны США и Великобритании сегодня ставят целью разрушить Россию как государство. Спикер Думы имел в виду бездоказательные обвинения в адрес России относительно отравления в британском Солсбери экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля.

"Все возможные способы давления на Россию включены: санкции, недружественные решения по пошлинам на отдельные виды товаров, голословные обвинения из уст ведущих политиков, которые не подкреплены никакими обвинениями", - констатировал председатель Госдумы. При этом, на его взгляд, нынешняя санкционная политика Запада в отношении России напоминает "агонию".

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Москва может принять зеркальные меры в отношении британских средств массовой информации в случае, если Лондон введет ограничения на деятельность телеканала RT. Этот вопрос обсуждается сейчас на высшем уровне в столице Великобритании.

В Волгограде Председателя ГД встретил губернатор области Андрей Бочаров pic.twitter.com/M7PJ6JoeA6 — Государственная Дума (@dumagovru) 14 марта 2018 г.

Спикер Госдумы находится сегодня, 14 марта в Волгограде. В повестке дня визита – встреча с общественностью, в том числе с представителями социально ориентированных НКО и посещение реконструированной больницы скорой помощи.