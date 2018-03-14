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Политика

Порошенко набросился на Путина

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Президент Украины Петр Порошенко закатил очередную истерику. На этот раз лидера Незалежной взбудоражила поездка Владимира Путина в Крым. Визит главы российского государства на полуостров Порошенко назвал "опасной провокацией".
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"Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь", – заявил украинский лидер во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александром Ван дер Белленом.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По словам президента Незалежной, Украина постарается сделать так, чтобы выборы на полуострове были признаны недействительными. Более того, Порошенко фактически пригрозил "привлечением к ответственности" всем тем, кто примет участие в избирательной кампании в Крыму.

Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, начинает свой визит в Крым. Глава государства посетит строящийся Крымский мост, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополя, побывает в Севастополе, где пообщается с представителями местной общественности об актуальных городских проблемах. Также Владимир Путин примет участие в митинге, посвященном четвертой годовщине исторического воссоединения Крымского полуострова с Россией.

"Это не электоральное мероприятие, это митинг, который не связан с выборами президента", – прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. После завершения мероприятий глава государства вернется в Москву и продолжит свою рабочую программу, добавил представитель Путина.


Украина по-прежнему не признает вхождение Крыма в состав России. Киев периодически выступает с нелепыми инициативами, которые, как полагают в руководстве Незалежной, способны заставить Москву вернуть полуостров.

Россия же неоднократно заявляла, что считает вопрос Крыма закрытым. По словам самого Путина, обстоятельств, при которых полуостров может вернуться в состав Незалежной, не существует. "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", – сказал президент в интервью журналисту Андрею Кондрашову в его фильме "Путин".


Автор: Иван Поляков14 марта 2018, 15:43

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