"У вас неделя": Мэй выгнала российских дипломатов из Британии

Великобритания высылает 23 российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая перед парламентариями.



К такой мере политик решила прибегнутьпосле обвинений в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. Мэй уточнила, что наши дипломаты должны будут покинуть Великобританию в течение недели.

"Тем, кто хочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады", – высказалась политик. Помимо этого, она отметила, что никто из британских министров и членов королевской семьи не приедет на чемпионат мира по футболу в Россию летом 2018 года. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергея Лаврова посетить Лондон.

Премьер-министр также пообещала выработать новые законопроекты, направленные на защиту Великобритании от враждебных действий иностранных держав и на противодействие шпионажу. Кроме того, Мэй объявила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне. Прямая трансляция ведется на официальном сайте парламента.

В свою очередь официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что внешнеполитическое ведомство страны вскоре примет решение относительно выступления премьер-министра Великобритании. "В ближайшее время на сайте МИД будет опубликовано заявление в связи с выступлением Мэй в парламенте", – цитирует Захарову НСН.

Ранее Мэй потребовала, чтобы в России в течение двух дней пояснили, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной. Срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля истек 14 марта. Глава МИД России Сергей Лавров заявил об ответственности Великобритании за попытку ввести в заблуждение мировую общественность насчет отравления экс-полковника ГРУ .

Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершала пробежку. Следов насилия на их телах не было. Между тем свидетели заявили, что Сергей и Юлия Скрипаль лежали на земле и совершали "беспорядочные движения руками, глядя в небо". Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.