Захарова поставила на место оскорбившую Лаврова Мэй
Лавров не достоин своего поста, грубо отрезала Мэй. На откровенное хамство главы британского кабинета министров ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Тереза, – обратилась она к политику, – Лавров – российский министр, а не британский". По словам Захаровой, оценку ему может давать только президент России. "Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", – написала представитель МИДа на своей странице в Facebook.
Глава британского кабмина теперь уже официально обвинила Россию в попытке отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Несмотря на то что никаких доказательств Мэй не предоставила, она анонсировала высылку из страны 23 российских дипломатов. "Тем, кто хочет нанести нам вред, мое сообщение простое: вам здесь не рады", – заявила политик.
Сотрудникам дипломатической миссии, добавила премьер-министр, дается неделя на сборы. По ее словам, это подорвет возможности российской разведки в Великобритании. Лондон, заявила политик, дал Москве возможность объясниться по делу. "Но они этого не сделали", – сказала она. Кроме того, члены королевской семьи и члены кабинета министров не приедут на чемпионат мира по футболу в России летом 2018 года.
Напомним, 4 марта 2018 года в Лондоне у торгового центра были найдены лежащими Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершала пробежку. Следов насилия на их телах обнаружено не было. В связи с происшествием район был оцеплен, а пострадавшие доставлены в больницу. В настоящее время они находятся в реанимации в критическом состоянии. По версии полиции, обоих отравили нервно-паралитическим газом.
В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию. При этом, как это часто бывает на Западе, не удосужившись привести никаких доказательств своим голословным утверждениям. Премьер-министр Королевства Тереза Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы "объясниться" до 14 марта.
Из-за отравления Скрипаля Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России, заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон. "Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира", – сказал руководитель внешнеполитического ведомства Туманного Альбиона.
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