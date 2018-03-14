Меркель пережила покушение после победы на выборах

Сотрудники полиции Германии задержали у здания парламента неизвестного мужчину, который попытался прорваться к канцлеру Ангеле Меркель. Как только политик покинула здание бундестага, неизвестный мужчина бросился к ней с криками на иностранном языке.

Пока Меркель направлялась к служебному автомобилю, чтобы покинуть место выборов, сотрудники службы безопасности повалили на землю разбуянившегося человека, чтобы его успокоить. На данный момент предыстория инцидента остается неизвестна, сообщает издание Die Welt. Задержанный мужчина отправлен на допрос.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель в четвертый раз была избрана на пост главы правительства Германии. Как сообщил глава бундестага Вольфганг Шойбле, Меркель, кандидатуру которой выдвинул президент Франк-Вальтер Штайнмайер, получила необходимое большинство.