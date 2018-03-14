Россия пообещала Британии быстрый ответ

МИД России расценивает речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах "наказания" Москвы как беспрецедентно грубую провокацию. В ведомстве считают категорически неприемлемым, что Лондон в своих неблаговидных политических целях пошел на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных шагов.

"Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", – говорится в сообщении российского МИДа.