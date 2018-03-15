Британия нахамила России в ООН из-за Скрипаля
Британские представители в Совбезе предложили поправки, которые полностью исказили смысл документа. Россия же разрабатывала его с целью сохранить единство в СБ ООН по данному вопросу, сообщил пресс‐секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.
По его словам, российская сторона предложила документ 14 марта. Москва призвала к скорейшему расследованию происшествия в Великобритании в соответствии со стандартами Организации по запрещению химического оружия. "Документ был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны (Великобритании. – Прим. ред.)", – сообщил Стржижовский.
Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли поразила российского коллегу глубокими познаниями в химии. Василий Небензя выразил удивление этим фактом и прокомментировал ее заявление о возможной причастности Москвы к делу Скрипаля. Российский постпред подчеркнул, что в последнее время презумпция невиновности подменяется утверждением вины.
Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. По информации
британской полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом
"Новичок", якобы произведенным в России.
Раздутый скандал Лондон использовал как предлог для высылки 23 российских дипломатов. Великобритания также приостанавливает все двусторонние контакты и отзывает приглашение Сергею Лаврову посетить британскую столицу.
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В свою очередь глава МИД России назвал такие обвинения чушью. Лавров отметил, что Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон отказал ей в этом. Министр подчеркнул: Россия готова сотрудничать с Великобританией при соблюдении необходимых процедур, прописанных в Конвенции о запрещении химического оружия, передает РИА Новости.
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