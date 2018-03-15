Лавров выгонит британских дипломатов из России

На вопрос, вышлет ли Москва британских дипломатов в связи с аналогичным решением Лондона, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил: "Обязательно", пишет "Газета.ru". Он добавил, что Россия вернется к сотрудничеству с Европой, когда партнеры перестанут следовать американским русофобским тенденциям. Действия, которые российское руководство наблюдает со стороны правительства Великобритании, выходят за рамки элементарных приличий, подчеркнул министр.