Путин о Собчаке: О чем-то надо было промолчать

Президент России Владимир Путин рассказал, как помог уехать из России первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. По словам главы государства, он сделал это, чтобы клеветническая кампания не захлестнула бывшего градоначальника.



"Да, я помог ему уехать из страны – и для того, чтобы продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и не унесла в могилу раньше времени", – рассказал президент журналисту Андрею Кондрашову во второй части документального фильма "Путин".

По словам главы государства, Собчак был очень "ярким и неординарным человеком", который не жалел себя, не дорожил ни здоровьем, ни карьерой. Первый питерский градоначальник говорил вещи, которое не следовало говорить публичному человеку, заметил Путин. "Может, о чем-то надо было промолчать, что-то иначе сформулировать", – пояснил президент.

Кроме того, в фильме Кондрашова глава государства сделал неожиданное признание о том, как чуть не пошел работать в такси. Это было в середине 90-х, когда Собчак проиграл выборы градоначальника. Будущий глава государства ушел из мэрии, но ему было необходимо кормить семью. Надо было как-то зарабатывать.

"Я даже думал: может, в такси подрабатывать? Я не шучу. Куда деваться?" – признался президент. Но вскоре он получил предложение поработать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Павла Бородина. По словам главы государства, он согласился, хотя и не хотел покидать Санкт-Петербург – свой родной город.





Напомним, Владимир Путин с мая 1990 года работал советником Собчака, занимавшего пост главы Ленинградского городского совета народных депутатов. В марте 1994-го будущий президент был назначен зампредом правительства Северной столицы, которую к тому моменту переименовали в Санкт-Петербург. В 1996 году Анатолий Собчак потерпел поражение на выборах градоначальника. Вскоре Путин переехал работать в столицу.