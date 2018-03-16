История президентских выборов в России

Через пару дней в нашей стране пройдут уже седьмые по счету президентские выборы. Главу государства россияне избирают с 1991 года. Несмотря на то, что 27 лет – очень небольшой временной промежуток в историческом масштабе, политическая жизнь в России все эти годы была очень насыщенной. Кандидаты, которые боролись за высший государственный пост, отстаивали самые разные видения и представления о дальнейшем пути развития страны, ее политической системе, экономике и обществе. Все, что нужно знать об истории президентских выборов в России – в материале Dni.Ru.



На пути к демократии

Политические свободы, в том числе право избирать и быть избранным, появились еще в царское время. Во время первой русской революции в стране была создана Государственная дума, в которой заседали представители самых разных слоев населения – помещики, буржуазия, крестьяне и другие. Однако руководил всем по-прежнему наследственный монарх. Естественно, что в таких условиях ни о какой выборности главы государства не могло быть и речи, хотя среди политических партий были те, кто выступал за превращение России в республику.

В советское время говорить о реальной демократии тоже не приходилось. Генеральные секретари избирались без участия народа, их путь на вершину государственной власти зависел от положения в партийной системе, все время существования СССР отличавшейся подковерными интригами, заговорами и чистками.

Все изменилось с началом перестройки. Видя слабость верховной власти и ее неспособность провести необходимые реформы, республики начали обособляться от союзного центра. Среди них была Россия, которая в июне 1990 года объявила о своем суверенитете.

Советский Союз умирал мучительно, а политическая система новой, демократической России, рождалась буквально на ходу. Времени для того, чтобы остановиться и передохнуть не было, события развивались слишком стремительно. Встал вопрос о введении президентского поста в России. В марте 1991 года прошел референдум, на котором соответствующая инициатива получила поддержку большинства граждан.

Первые, российские, наши

Выборы президента России состоялись 12 июня 1991 года. Их отличительной особенностью была необычная для отечественной политической системы практика, когда вместе с президентом избирается и вице-президент. Такой принцип используется на выборах в США. Только там глава государства избирается на четыре года, а в 1991 году президент России избирался на пятилетний срок.

Всего в избирательных бюллетенях было восемь кандидатов: Борис Ельцин (вместе с кандидатом в вице-президенты Александром Руцким), бывший глава правительства СССР Николай Рыжков, тогда еще новичок избирательных кампаний Владимир Жириновский и глава Кемеровского облисполкома Аман Тулеев. Кроме того, на выборах был представлен и "силовой" блок - генерал-полковник Альберт Макашов и экс-министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин. Четверо кандидатов являлись членами КПСС. Борис Ельцин недавно покинул партию, и потому был беспартийным, а Владимир Жириновский шел от Либерально-Демократическая партии Советского Союза (ЛДСС, предшественник ЛДПР).

Как и предполагалось, ни один из претендентов на высший государственный пост не смог составить серьезной конкуренции Борису Ельцину. Популярность первого лидера новой России была тогда очень велика, высказываемые им идеи находили поддержку у большинства россиян. Он набрал 57% голосов избирателей, всего за первого президента нашей страны проголосовали 45 миллионов человек. Второе место занял Николай Рыжков (16,85%). Настоящим открытием первых президентских выборов стал 27-летний Владимир Жириновский. Неожиданно для многих он набрал почти 8% голосов, заняв почетное третье место.

Нашлись и те, кто проголосовал против всех – 1,92% избирателей, а недействительными были признаны 2,16% бюллетеней. Явка на выборах составила 76,66%. Избрание президента России ускорило обособление крупнейшей республики СССР от союзного центра и создало политический фундамент для дальнейших преобразований.

Голосуй, или проиграешь

Следующие президентские выборы состоялись 6 июня – 3 июля 1996 года – единственные в новейшей истории страны, которые прошли в два тура. Избирательная кампания шла на фоне сложной социально-экономической и внутриполитической ситуации в стране.



Запущенные в 1992 году радикальные экономические реформы привели к существенному падению уровня жизни населения, поставили в тяжелое положение целые отрасли промышленности, научную, образовательную, медицинскую сферы. Серьезно вырос уровень преступности. Положение осложнялось идущей войной в Чечне. Президента и его команду критиковали как "слева", так и "справа".

Основная борьба развернулась между действующим главой государства и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. До этого коммунисты получили большинство на думских выборах, что серьезно укрепило притязания их кандидата на президентский пост.

На этот раз в бюллетенях было 10 претендентов, помимо Ельцина и Зюганова на выборы шли Владимир Жириновский, депутат Госдумы Александр Лебедь, лидер "Яблока" Григорий Явлинский, предприниматель Владимир Брынцалов, врач Святослав Федоров, экономист Мартин Шаккум, бывший президент СССР Михаил Горбачев и даже известный советский тяжелоатлет Юрий Власов.

Многие делали ставку на кандидата от коммунистов. Своей активностью Зюганов резко выделялся на фоне заметно уставшего Ельцина, который, к тому же, перенес незадолго до выборов инсульт. Тем не менее, президент смог мобилизовать свои силы и провести масштабную избирательную кампанию, главным лозунгом которой стало известное "Голосой, или проиграешь".

Первый тур не выявил победителя, Ельцин и Зюганов набрали практически равное количество голосов – 35,28% и 32,03% соответственно. Третье место занял Александр Лебедь с 14,52% голосов, четвертым стал кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский – 7,34%, а Владимир Жириновский заметно сдал – 5,7% и пятое место. Результаты остальных были в пределах статистической погрешности. Так, Горбачев набрал 0,51%, Власов – 0,2%.

Второй тур действующий президент выиграл уже с гораздо более существенным преимуществом – 53,82% голосов против 40,31% у Зюганова. Явка на обоих этапах голосования была примерно одинаковой – 69,8% во время первого тура и 69,4% во время второго.

Новый век с новым президентом

Собравшиеся за праздничными новогодними столами россияне по традиции включили телевизоры, чтобы послушать обращение президента. Неожиданно Борис Ельцин заявил о досрочном сложении полномочий. "Я ухожу", - заявил глава государства. Исполняющим обязанности президента был назначен Владимир Путин, который за несколько месяцев до этого возглавил правительство. 47-летний премьер-министр начал активную работу по зачистке Северного Кавказа от террористических группировок и проведению важных социально-экономических реформ.

Россияне поддержали новый курс. Подтверждением этому стали состоявшиеся в марте 2000 года досрочные выборы главы государства. Кроме Путина, в избирательных бюллетенях было 10 кандидатов: вновь выдвигались Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Аман Тулеев. Были на тех выборах и новички: депутат Госдумы Станислав Говорухин, предприниматель Умар Джабраилов, глава общероссийского движения "За гражданское достоинство" Элла Памфилова, тогдашний генпрокурор Юрий Скуратов, губернатор Самарской области Константин Титов, лидер движения "Духовное наследие" Алексей Подберезкин.





Явка на выборах составила 68,70% – к избирательным урнам пришли более 75 миллионов россиян. Победу с результатом в 52,90% голосов одержал Владимир Путин. Вторым к финишу пришел Геннадий Зюганов (29,20%), третьим – Григорий Явлинский (5,80%). Владимир Жириновский набрал неожиданно мало – всего лишь 2,70% голосов избирателей. 7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония вступления в должность президента Владимира Путина. В истории страны наступила новая эпоха.

Закрепить результат

Работы у нового президента было непочатый край. Необходимо было установить прочный мир на Северном Кавказе, поднять уровень жизни граждан, восстановить промышленность, вывести из кризиса образование, науку, медицину, реформировать армию и правоохранительные службы, укрепить государственность и стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Все это требовало от команды Владимира Путина огромного напряжения сил и энергии.

За четыре года удалось провести колоссальную работу, благодаря которой страна встала на рельсы устойчивого поступательного развития, а граждане наконец-то смогли вздохнуть спокойно после многочисленных кризисов и катаклизмов лихих 90-х. Показателем поддержки президентского курса стал результат Владимира Путина на очередных выборах главы государства, которые состоялись 14 марта 2004 года.

Помимо действующего главы государства, на президентский пост претендовали депутат Госдумы, член ЛДПР Олег Малышкин, его коллега по нижней палате парламента, депутат от КПРФ Николай Харитонов, руководитель фракции "Родина" в Госдуме Сергей Глазьев, тогдашний глава Совфеда Сергей Миронов, а также бывший сопредседатель партии "Союз правых сил" Ирина Хакамада.

Владимир Путин одержал уверенную победу, набрав 71,31% голосов избирателей. Второе место с результатом 13,69% занял коммунист Николай Харитонов, третьим к финишу пришел Сергей Глазьев, набравший 4,10% голосов.

Новый лидер

Срок полномочий Владимира Путина закончился в 2008 году. По Конституции, глава государства не может избираться больше двух раз подряд. В марте 2008 года состоялись очередные президентские выборы. На этот раз в бюллетенях было заметно меньше фамилий: первый зампред правительства Дмитрий Медведев, вновь баллотировались Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, а "темной лошадкой" выборов-2008 стал лидер Демократической партии России Андрей Богданов – всего четыре кандидата.

Убедительную победу одержал Дмитрий Медведев, за которого проголосовали более 70% россиян. Результаты кандидатов от коммунистов и либеральных демократов были примерно такими же, что и во время прошлых выборов: Зюганов набрал 17,72% голосов, Жириновский – 9,35%. Самый низкий результат показал кандидат от Демпартии – всего лишь 1,5% голосов избирателей. Явка составила 69,81%.

Последние на сегодняшний день выборы президента прошли 4 марта 2012 года. Победу с результатом 63,60% голосов одержал Владимир Путин. Это свидетельствовало об одобрении подавляющим большинством граждан выбранной им стратегии развития страны, которая заключается в возвращении России статуса мощной мировой державы с сильной экономикой и развитой социальной сферой. Стоит отметить, что еще в 2008 году в Конституцию страны были внесены поправки, в соответствии с которыми срок президентских полномочий был продлен с четырех до шести лет.

Всего в президентских кампаниях в России участвовали 30 человек. Из них две женщины – Элла Памфилова (нынешняя глава Центральной избирательной комиссии) и Ирина Хакамада. Семеро из них участвовали в выборах более одного раза.

Настоящим ветераном на этом поприще является Владимир Жириновский (пять раз), чуть отстает от лидера ЛДПР Геннадий Зюганов (четыре раза), а губернатор Кемеровской области Аман Тулеев претендовал на высший государственный пост трижды. По два раза баллотировались Борис Ельцин, глава "Справедливой России" Сергей Миронов и председатель "Яблока" Григорий Явлинский. Президент Владимир Путин идет на выборы в четвертый раз.