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Политика

Кто использует Навального в своих интересах

Фото: GLOBAL LOOK press
Очевидно, что после президентских выборов должны произойти изменения в правительстве. Наблюдатели полагают, что не исключена и смена главы кабинета. Номинальная борьба за этот пост, конечно, же идет в политической элите, но, скорее, не совсем настоящая – большинство политиков все-таки уверены, что премьер-министр сохранит свой пост. Но есть на сцене персонаж, который в последние годы манипулирует элитами и, возможно, на этот раз тоже не остался в стороне и участвует в разогреве процесса. Это небезызвестный оппозиционер и неудавшийся кандидат в президенты Алексей Навальный.
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Кого только не называют претендентами на пост нового премьера. В списке у политологов московский мэр Собянин, глава "Ростеха" Чемезов, ученый Ковальчук, банкир Набиуллина, вице-премьеры Шувалов и Приходько. С двумя последними, как известно, не все гладко.

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Сергей Приходько оказался недавно в эпицентре скандала в результате опубликованного Алексеем Навальным видео, где вице-премьер запечатлен в компании известного бизнесмена и девушки с пониженной социальной ответственностью – Настей Рыбкой. Очевидно, что расследование (все данные для которого лежат в открытом доступе в Сети) лишний раз подчеркивает тот факт, что Навальным была реализована политическая технология, так или иначе связанная с борьбой за кресло премьера правительства.

Аналогичная история произошла на полгода раньше с Игорем Шуваловым. Навальный рассказал, что семья Шуваловых владеет недвижимостью за границей и в Москве, перемещается на личных самолетах по миру, причем возит ими собак элитных пород. Выбивал ли Навальный Шувалова из кандидатов на пост премьера или его били для того, чтобы выкинуть с уже имеющейся должности, – вопрос вторичный.

Стоит понимать, что Навальный во всей этой технологии является не кем иным, как наемным информационным киллером. А вот на чьи деньги он проводит свои расследования – вопрос, как говорится, интересный.

А между тем структура пожертвований, связей и спонсоров Навального может пролить свет на то, какие люди являются заказчиками атаки на Приходько. Краудфандинг является одним из важных источников поступлений для Навального и его фонда. Сам он даже заявлял, что с помощью краудфандинга собирается собрать до миллиарда рублей на свою избирательную кампанию. Но так ли это на самом деле, не получает ли Навальный деньги от влиятельных российских финансовых и политических кланов?

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Тут можно вспомнить момент появления Навального на сцене и тех, кто входил в его окружение. Советником у оппозиционера десять лет назад был политолог Станислав Белковский, телеканал "Дождь" освещал все посты Навального, а "Новая газета" помогала его раскрутке.

А вот как зарабатывал Алексей: по заказу Белковского он организовал атаку на группу "Базовый элемент" Олега Дерипаски и на Валентина Юмашева – серого кардинала в семье Бориса Ельцина. С помощью этой атаки они хотели надавить на Дерипаску, который имел большие кредиты в Альфа-Банке и не мог их погасить должным образом. Другой атаке Дерипаска подвергся в связи с "Норильским Никелем" по запросу последнего. Так что Дерипаска – давняя мишень Навального, но тут ничего личного, только бизнес-интересы. Известно это все стало благодаря хакерам, которые в 2011 году взломали переписку Навального с Белковским.

Далее были удары по главе РЖД Якунину (история с шубохранилищем), пресс-секретарю президента Пескову (часы за миллион долларов), главе СКР Бастрыкину, генпрокурору Чайке…

По данным ряда СМИ, сейчас Навальный пользуется существенной финансовой и политической поддержкой со стороны США, так как его отечественные покровители больше не обеспечивают его достаточным финансированием. Правда, недавно на сену вышел старый друг оппозиционера – один из основных заказчиков Навального, который был у него еще на заре его деятельности в качестве оппозиционного политика и разоблачителя. Это некий Юрий Лившиц.

Этот персонаж любил когда-то выдавать себя за брата министра финансов Александра Лившица и работал по проверенной схеме. Лившиц регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными названиям известных организаций. Например, играя на бренде "Северная экспедиция", он приезжал от ее имени к партнерам и заключал договоры. Люди считали, что имеют дело с очень серьезными организациями, но потом неожиданно выяснялось, что соглашения не исполняются.

Фото: GLOBAL LOOK press

В процессе очередной аферы Лифшица, связанной с ВТБ, вдруг всплывает Алексей Навальный, который разоблачает серую схему. Но в обвинении оппозиционера почему-то фигурируют все замешанные в мошеннической схеме компании, кроме одной – ЗАО "Грант", которая как раз и предоставила разоблачителю всю информацию. Нетрудно догадаться, кому принадлежит эта компания.

И вот этот оборотистый гражданин, последователь Остапа Бендера, друг Навального, сейчас вновь появляется на горизонте и бьет по Дерипаске и Приходько. И вновь он является одним из спонсоров Навального, утверждает портал "Анонимные политологи".

Все эти факты из опыта информационно-пропагандистской деятельности Навального наглядно демонстрируют, какой объем знаний по части информационных атак приобрел к сегодняшнему дню известный оппозиционер. Они же показывают, что всегда кто-то щедро оплачивал его информационные атаки в основном с целью решения собственных экономических интересов.

16 марта 2018, 12:37

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