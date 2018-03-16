Украинские депутаты подрались в редакции телеканала

В Сети обсуждают видео драки депутатов Верховной рады Вадима Ивченко и Алексея Гончаренко в редакции украинского телеканала. После побоища полицейские оформили протокол.

Кадры, снятые на мобильный телефон, опубликовал на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко. На нем представители партии "Батькивщина" и "Блока Петра Порошенко" нелепо пинаются и кричат друг на друга.

"Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового. Он начался в студии и продолжился в коридоре. Я вызвал полицию для оформления протокола", — цитирует Геращенко РЕН ТВ.