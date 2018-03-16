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Политика

Госдума обеспечит выполнение поручений президента

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.Ru
Глава государства Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит выполнение поручений российского лидера.

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Межфракционная рабочая группа депутатов через неделю представит предложения по законодательному обеспечению послания президента Федеральному собранию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин после того, как Владимир Путин утвердил перечень поручений по достижению обозначенных им 1 марта целей и задач.

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Сюжеты Послание президента

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам спикера Госдумы, в подписанных российским лидером документах выделен большой блок экономических и социальных задач, которые направлены на дальнейшее развитие страны и благополучие граждан.

"В числе приоритетов – решение вопросов социальной сферы, налоговой политики, рост производительности труда и обеспечение лидерства по ключевым направлениям - цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования", – отметил Володин.

Фото: duma.gov.ru

"Госдума совместно с правительством подготовит необходимую законодательную базу, предусмотренную поручениями президента, - заявил председатель Госдумы. – По сути, нам предстоит сформировать правовую основу развития страны на последующие десятилетия".

В то же время, по словам Вячеслава Володина, по ряду направлений депутатами уже проведена определенная работа, которая направлена на то, чтобы решения были приняты в сроки, обозначенные российским лидером. Речь идет о таких сферах, как цифровая экономика, строительство жилья, здравоохранение.

"Эти и другие вопросы профильные комитеты Госдумы будут прорабатывать вместе с отраслевыми министерствами".

К настоящему времени в Думе прошли парламентские слушания по ряду волнующих граждан проблем, созданы и успешно функционируют профильные депутатские группы. В здании на Охотном Ряду, в частности, активно занимаются решением проблем обманутых дольщиков, вопросами диверсификации военно-промышленного комплекса и другими актуальными направлениями.

Фото: duma.gov.ru

Несмотря на это, отметил после оглашения послания Вячеслав Володин, депутатам предстоит еще разработать и принять большое количество законов, направленных на реализацию послания президента. Предварительный подсчет показал, что речь идет о десятках документов, уточнил он.

По словам спикера Госдумы, законотворческая деятельность в этом направлении будет вестись весь текущий, а, может, и следующий годы. Председатель нижней палаты уверен, что Россия должна использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы совершить прорыв.

Автор: Дмитрий Куклин16 марта 2018, 15:32

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