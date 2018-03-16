"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля

Великобритания продолжает раскручивать информационную истерию вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, Лондон обвиняет в случившемся Москву. На сей раз глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности к инциденту президента России Владимира Путина.

По его словам, российский лидер якобы лично принял решение об использовании против Скрипаля газа "Новичок". "Есть проблемы с Владимиром Путиным и Кремлем", – заявил руководитель МИДа Соединенного Королевства.

Как сказал Джонсон, "абсолютно ясно, что эта атака с применением нервно-паралитического агента была организована Россией". Кроме того, министр обвинил Москву в нарушении международных соглашений о запрещении химоружия, добавив, что Россия "разрабатывала и хранила "Новичок".

Однако вновь от представителей британского руководства не было услышано ни одного доказательства, которое бы подтверждало сделанные ими выводы.

О том, что Великобритания сама хранит запасы этого отравляющего вещества на базе "Портон-Даун" Джонсон, понятное дело, не сказал ни слова. И вот что примечательно, расположен этот военный объект как раз там, где и был отравлен Скрипаль и его дочь – в городе Солсбери. Но кому нужно беспристрастное и объективное расследование, когда стоит цель раскрутить маховик антироссийской истерии на Западе.

Напомним, беглый полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери 4 марта 2018 года в городе Солсбери. Оба находились в бессознательном состоянии. По мнению британских правоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается предположение, что это был "Новичок".

Песков об обвинениях Путина Борисом Джонсоном: Шокирующее и непростительное нарушение дипломатических приличий pic.twitter.com/x7hIuQpiXs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 марта 2018 г.

В Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в качестве ответной меры объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.

Министерство иностранных России выступило с опровержением, что разработка "Новичка" когда-либо велась в нашей стране. Позднее представитель Москвы в Организации по запрещению химоружия (ОХЗО) Александр Шульгин заявил, что подобные программы существовали в США и Великобритании.