Порошенко объявил о начале операции в Донбассе

Украина не оставляет попыток решить вопрос Донбасса силовым путем. Президент Незалежной Петр Порошенко объявил о начале "операции объединенных сил", которая приходит на смену так называемой Антитеррористической операции (АТО). Таким образом, Киев на практике приступил к реализации скандально известного закона о реинтеграции Донбасса.

Положение об окончании АТО прямо прописано в одобренном президентом нормативно-правовом акте. "Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил", – заявил украинский лидер в Краматорске.

Руководить украинскими силовиками в Донбассе теперь будет генерал-лейтенант Сергей Наев. Некоторое время назад он был повышен до замначальника Генштаба украинской армии. До этого Наев занимал пост первого заместителя командующего сухопутными силами Незалежной.

Напомним, в конце февраля украинский лидер поставил свою подпись под текстом закона о реинтеграции Донбасса. Скандальный нормативно-правовой акт критиковали задолго до его принятия как на самой Украине, так и за ее пределами. Руководство страны призывали отказаться от его принятия, поскольку это может нанести вред процессу мирного урегулирования в регионе. Тем не менее Порошенко документ подписал.





Следует сказать, что текст закона откровенно милитаристский. Во-первых, Россия в нем величается "страной-агрессором", кроме того, устанавливается понятие "российская оккупационная власть".

Во-вторых, Порошенко и его окружение получают колоссальные полномочия: право вводить войска по своему усмотрению и применять вооруженные формирования на неопределенный срок. В-третьих, президент теперь может вводить военное положение. А любое упоминание о минских соглашениях (которые Украина, в принципе, и так не соблюдала и не соблюдает) было полностью исключено из итоговой редакции нормативно-правового акта.