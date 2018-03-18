Россия выбирает президента

В России начались выборы президента страны. Голосование проходит в седьмой раз, в избирательном бюллетене – восемь фамилий.

Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Все избирательные участки работают по единому графику – с 08:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют жители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области – избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явке избирателей.

В частности, явка по Камчатскому краю на 06:00 мск составила более 54% от общего количества избирателей в регионе (на выборах 2012 года к этому моменту явка достигла 46%). При этом жители шести сел Камчатки – Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная – проголосовали в полном составе, показав стопроцентную явку. На Чукотке к этому же времени на участки пришли более 67% избирателей.





Впервые выборы президента проходят в Крыму и Севастополе. Там открылось порядка 1400 избирательных участков, а свои голоса могут отдать около 1,8 миллиона человек. В республике создали два специальных участка для голосования: один из них – в районе строительства моста через Керченский пролив, а второй – в зале нового терминала аэропорта Симферополь.

За голосованием в Крыму и Севастополе следят наблюдатели из Франции, Норвегии, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Кипра и Дании.

Наблюдать за ходом выборов президента можно онлайн, веб-трансляция идет более чем с 40 тысяч избирательных участков по всей стране. Необходимую ИТ-инфраструктуру для видеонаблюдения создали еще в 2013 году. Система может выдержать до одного миллиона 200 тысяч одновременных просмотров.





По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком зарегистрировал 110 миллионов 858 тысяч 228 избирателей. На выборах 2012 года были зарегистрированы 109 миллионов 860 тысяч 331 избиратель.

Выборы президента – процедура прямого, тайного и всеобщего голосования. Глава государства избирается на шесть лет.

