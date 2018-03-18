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Политика

Первые лица страны проголосовали на президентских выборах

Владимир Путин. Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Первые лица страны отдали свои голоса на выборах президента. Голосование идет полным ходом, в восточных регионах отмечается высокая явка избирателей.

Продолжение: Активность избирателей на выборах бьет рекорды
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Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке в Академии наук на улице Косыгина. Поздоровавшись с сотрудницей участковой избирательной комиссии и получив бюллетень, он удалился в кабинку для голосования. После этого Путин подошел к одной из электронных урн, которыми оборудован участок и опустил листок.

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В холле Академии наук собралось несколько десятков представителей российской и иностранной прессы. Присутствовали в зале и наблюдатели от партий и кандидатов. В связи с приездом Путина меры безопасности не усиливались и доступ на участок для желающих проголосовать не ограничивался.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке  в центре Москвы. "Как ваше настроение?" – поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" – ответили ему. Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на выборах президента.

Вячеслав Володин. Фото:vk.com/duma

Одним из первых региональных лидеров, реализовавших свое избирательное право, стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На участке он обратился ко всем, кто переживает за страну. "Прошу одеться потеплее, в соответствии с погодой, прийти с родными и близкими на избирательные участки и сделать свой выбор будущего – нашей страны, родных и близких, своих детей", – сказал глава региона.

Также свои голоса на выборах уже отдали врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, глава Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. "Выборы президента России – это важнейший день в жизни каждого жителя Пензенской области, нашей страны и в моей жизни. Поэтому я сегодня с момента открытия пришел на избирательный участок", – заявил Белозерцев журналистам.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин проголосовал на своем избирательном участке - в Астраханской государственной консерватории. На избирательных участках также уже побывали главы Кабардино-Балкарии и Башкирии Юрий Коков и Рустэм Хамитов.

Одной из первых свой голос за кандидата в президенты отдала глава ЦИК Элла Памфилова. Ей пришлось отстоять в очереди из желающих проголосовать около 30 минут. "Я проголосовала. Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно", – сказала председатель Центризбиркома.

Элла Памфилова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сегодня, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Все избирательные участки работают по единому графику – с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первыми голосуют жители восточных регионов, а в самом западном – Калининградской области – избирательные участки закроются, когда в Москве будет 21:00. До этого времени СМИ не публикуют информацию о предварительных результатах выборов, сообщаются лишь данные о явке избирателей.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

В частности, явка в Камчатском крае за два часа до закрытия участков составила 63,86%.На выборах президента шесть лет назад к этому времени свой выбор сделали 57,04% избирателей региона.

Впервые выборы президента проходят в Крыму и Севастополе. Там открылось порядка 1400 избирательных участков, а свой голос могут отдать около 1,8 миллиона избирателей. На всех участках дежурят наблюдатели, которые следят за чистотой голосования на выборах.

Фото:Сергей Красноухов/ТАСС

Автор: Александр Комаров18 марта 2018, 10:40

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